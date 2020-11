Julia Wieniawa udała się na urlop. Aktorka pokazała zdjęcia

„Górski reset” – napisała na Instagramie Julia Wieniawa, a jej zdjęcie już po ośmiu godzinach doczekało się niemal 100 tys. polubień. Aktorka zdobyła Gęsią Szyję, czyli szczyt w reglowej części Tatry Wysokich. „Byłem, przeszedłem i stwierdzam, że to jeden z lepszych szlaków na cały dzień marszu” – skomentował jeden z internautów. „Góry mają w sobie to coś że człowiek potrafi się przyjemnie wyciszyć” – zauważył ktoś inny.

instagram

Julia Wieniawa o swoim życiu prywatnym

Julia Wieniawa jeszcze do niedawna stroniła od dzielenia się informacjami na temat swojego życia prywatnego. Dopiero podczas wrześniowego odcinka „Tańca z gwiazdami” uchyliła rąbka tajemnica wyznając zarazem, że stresuje ją dzielenie się takimi historiami z innymi ludźmi. – Generalnie dzieci z rozbitych małżeństw chyba nie mają za lekko. Szczególnie, jak byłam mała, to nie było łatwe jeździć od mamy do taty, od taty do mamy, ale teraz doceniam te dwa światy, bo to są dwa zupełnie inne światy. Mimo dwóch domów, mimo rozbitej rodziny, jestem ogromną szczęściarą – mówiła aktorka, która ma trzy przyrodnie siostry.

Czytaj też:

Nie żyje aktorka i szkolna koleżanka Karola Wojtyły Halina Kwiatkowska. Miała 99 lat