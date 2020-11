Szymon Majewski odpowiada na słowa Górniak o „baranach”. „Edyta, ty niegrzeczna kozo”

Kontrowersyjne słowa Edyty Górniak, które odbiły się szerokim echem w całym kraju, miały paść podczas prawie trzygodzinnej relacji na żywo, prowadzonej przez 47-latkę na Instagramie. Obecnie piosenkarka zmieniła status swojego profilu na „prywatny”, dlatego dostęp do nagrania jest ograniczony. Widzieli go jednak zapewne w całości ci, którzy masowo w sieci odpowiadają na jej „teorie”. Najczęściej znani – tak jak poseł PiS Jerzy Polaczek, były szef GIS Marek Posobkiewicz, Dominika Tajner czy Piotr Bałtroczyk – odnoszą się do informacji, jakoby Górniak stwierdziła, że w szpitalach nie leżą chorzy, a statyści. Piosenkarkę skrytykowała rzesza gwiazd i medycznych autorytetów, w tym prof. Andrzej Horban, Fiolka Najdenowicz czy Magda Gessler.

Piosenkarka odpowiedziała w piątek na krytykę w długim poście na Facebooku. „Wy barany bezmyślne jeden z drugim, »koledzy« z branży szukający widoczności i poklasku dla odwagi za chamstwo” – stwierdziła, odnosząc się do krytykujących ją osób.

Odpowiedź Szymona Majewskiego

Na to postanowił odpowiedzieć polski dziennikarz, prezenter radiowy i satyryk Szymon Majewski. Stwierdził, że skoro Edyta Górniak nazywa wszystkich ją krytykujących „bezmyślnymi baranami” , to te osoby mają prawo „do obrony tu i teraz” . „Wobec tego ja zaczynam, ta obraza nie może zostać bez medialnej odpowiedzi, wzywam wszystkich obrażonych, Magdę Gessler i innych do walki z Edytą na przezwiska! Oto moja odpowiedź! Trzy, cztery: – Edyta, ty niegrzeczna kozo!” – napisał na Facebooku.

