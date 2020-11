„Miłość w czasach zarazy”, nowy film Patryka Vegi. Rozenek-Majdan pokazała wyjątkowe zdjęcie z planu

„Poznajcie Norę. Ostatnio spędzamy razem dużo czasu. Jest dla mnie ważna, choć wielu jej decyzji kompletnie nie rozumiem. Może jeszcze będzie szczęśliwa..”. - napisała Rozenek-Majdan, publikując zdjęcie granej przez siebie bohaterki na Instagramie.

instagram

Poza tym na Instagramie 42-latki znalazło się nagranie z planu filmowego obrazu „Miłość w czasach zarazy” .

instagram

Nowy film Patryka Vegi

Vega mówił o swoim nowym filmie we wrześniu w programie „Onet Rano” . – Będzie to film o epidemii samotności. O tym, że mając dostęp do wyzutego z uczuć seksu, jednocześnie mamy problem z budowaniem relacji, miłości z drugim człowiekiem. To film dziejący się w czasie pandemii, kręcony od marca. Mamy spektakularne ujęcia, które są w zasadzie niemożliwe do powtórzenia. Materiały przypominające ujęcia z apokaliptycznych filmów, gdy patrzysz na Emilii Plater czy inne ulice w centrum Warszawy, które są absolutnie puste. To jest film, nad którym teraz pracuję – podał.

Czytaj też:

Szymon Majewski odpowiada na słowa Górniak o „baranach”. „Edyta, ty niegrzeczna kozo”