„The Crown” sezon 4. Nowe zakulisowe nagranie od Netfliksa. Tak czuły się gwiazdy

„Już jutro o 9:01 »The Crown« naciśnie dzwonek i zaprosi nas na kolejną audiencję, a tymczasem.”.. – podał Netflix w sobotę wieczorem, publikując nowe nagranie zza kulis 4. sezonu wyczekiwanego serialu.

facebook

4. sezon serialu „The Crown”

Lata 70. XX wieku zbliżają się ku końcowi. Królowa Elżbieta (Olivia Colman) i pozostali członkowie jej rodziny próbują znaleźć odpowiednią kandydatkę na pannę młodą dla księcia Karola (Josh O'Connor), który mimo ukończenia 30 lat nadal pozostaje nieżonaty. Sprawa jest najwyższej wagi — chodzi o zabezpieczenie linii sukcesji do tronu. Z kolei Brytyjczycy zaczynają odczuwać skutki kontrowersyjnej polityki prowadzonej przez Margaret Thatcher (Gillian Anderson). Chłodne stosunki między królową a pierwszą kobietą premierem w historii kraju stają się jeszcze bardziej napięte, gdy Thatcher wciąga monarchię w wojnę o Falklandy-Malwiny, wywołując tym samym tarcia we Wspólnocie Narodów. Karol wdaje się w bajkowy romans z młodą lady Dianą Spencer (Emma Corrin), co pokrzepia serca zmęczonych trudami życia Brytyjczyków. Tymczasem za pałacowymi bramami zaczynają się ujawniać coraz większe podziały.

Obsada 4. sezonu serialu „The Crown”

W czwartym sezonie serialu „The Crown”, którego scenarzystą jest Peter Morgan, występują również Helena Bonham Carter (księżniczka Małgorzata), Tobias Menzies (książę Filip), Josh O'Connor (książę Karol), Erin Doherty (księżniczka Anna), Emerald Fennel (Camilla Parker Bowles), Marion Bailey (królowa matka), Georgie Glen (lady Fermoy), Tom Byrne (książę Andrzej), Angue Imrie (książę Edward) oraz Charles Dance (lord Mountbatten).

The Crown 4. sezon – kiedy premiera?

Premiera czwartego sezonu „The Crown” już 15 listopada na Netflix.

Czytaj też:

„Gambit królowej”. Będzie 2. sezon serialu Netfliksa? „Byłoby to wspaniałe”