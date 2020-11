Wichłacz i Królikowski w obsadzie 2. sezonu „Pisarze. Serial na krótko”

„Pisarze. Serial na krótko” to dziewięć kilkuminutowych etiud, w których para aktorów wciela się w postaci i sytuacje stworzone przez wybitnych prozaików, poetów i tekściarzy. W najnowszym sezonie w różne role wcielą się Antoni Królikowski oraz Zofia Wichłacz.

– „Pisarze” to serial łączący ze sobą różne światy. Literatura spotyka się tu z kinem i telewizją. W krótkich formach filmowych, razem z Zosią Wichłacz, wcielamy się w postaci z przeróżnych środowisk, portretując to, co nurtuje współczesnych polskich autorów. Będzie głównie na wesoło, ale nie zabraknie też gorzkich refleksji dotyczących naszych czasów. Dla wszystkich zaangażowanych w serial jest to ogromne wyzwanie ze względu na różnorodność tematyczną i gatunkową od dramatu przez komedie aż po sci-fi, a nawet horror. Karkołomne mamy z Zosią zadanie, ale czujemy, że jesteśmy w dobrym towarzystwie – wyznał Królikowski.

– Ten projekt daje szanse wcielenia się w wiele kompletnie różnych postaci. Pokazanie takiego wachlarza i zabawa konwencjami to dla aktora niesamowicie kuszące wyzwanie – dodaje Zofia Wichłacz.

Twórcy serialu

Serial reżyseruje Paweł Maślona. Za zdjęcia odpowiada Kajetan Plis, producentem wykonawczym serialu jest Mikołaj Lizut. Scenografią zajmuje się Jagna Dobesz, montażem Nikodem Chabior. Opiekę literacką nad całością sezonu objął Michał Oleszczyk, którego stacja zaprosiła także do napisania jednego z odcinków.

1. sezon serialu

Pierwszy sezon serialu „Pisarze. Serial na krótko” z udziałem Magdaleny Cieleckiej i Macieja Stuhra w reżyserii Mikołaja Lizuta, doceniony został nie tylko przez widzów, ale także zagranicznych krytyków filmowych. Serial został nominowany m.in. w konkursie krótkich form w ramach festiwalu Canneseries 2020. Scenariusze do odcinków pierwszego sezonu napisali m.in. Krzysztof Varga, Jakub Żulczyk, Dorota Masłowska oraz Katarzyna Nosowska.

