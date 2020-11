Ida Nowakowska o macierzyństwie: Bóg wie lepiej. Wezmę to, co dostanę

Od kilku tygodni wokół Idy Nowakowskiej pojawia się ogromny hejt, ze względu na jej podejście do Strajku Kobiet i wpisów na Instagramie, którymi dzieli się ze swoimi obserwującymi. Teraz 29-latka udzieliła kolejnego wywiadu, w którym zapewniła, jak ważna jest dla niej wiara.

Bóg „wie lepiej”

Jak poinformowała w wywiadzie Nowakowska, decyzja o macierzyństwie nie zależy od niej, ale od Boga, który „wie lepiej” . – Patrzę pokornie na swoją przyszłość, wiem, że to nie ja ją planuję, ale ktoś na górze, i że jego plan jest mądrzejszy niż ten mój. Więc wezmę to, co dostanę. Wierzę, że można mieć marzenia, cele, ale musimy przy tym być elastyczni w swoim myśleniu, bo Bóg wie lepiej, co jest dla nas dobre. I nawet jeśli nam się wydaje, że spotykają nas tylko utrudnienia, to głęboko wierzę, że wszystko jest po coś – wyznała.

„Nie wiem, jaki jest plan”

Nowakowska podkreśliła, że jeżeli Bóg będzie miał inny pomysł na jej macierzyństwo, ona sama również znajdzie inną drogę. – Dalej moim marzeniem jest po prostu mieć dzieci i zostać mamą. Nie wiem, jaki jest plan, może ich nie będę mogła urodzić, ale wtedy znajdę inny sposób na swoje macierzyństwo – podkreśliła.

