Kochały ją miliony. Najlepsze filmy o księżnej Dianie

„Księżna Diana. Własnymi słowami” (2017)

Ten dokument wykorzystujący archiwalne zdjęcia i prywatne nagrania to bardzo szczera opowieść o życiu uwielbianej przez miliony księżnej.

Obraz można obejrzeć na platformie Netflix.



„Diana, Our Mother: Her Life and Legacy” (2017)



Prawie 20 lat po śmierci księżnej Diany, jej synowie i spadkobiercy, książę William, książę Cambridge i książę Harry, wspominają życie i pracę ich niezwykłej matki oraz to, jak ukształtowała ona ich życie.

Film można oglądać na HBO.



„Diana” (2013)



Ostatnie dwa lata życia księżnej Diany, która wdaje się w romans z chirurgiem Dr. Khanem i pomaga kampanii zwalczającej wykorzystywanie min lądowych.

Film można obejrzeć na platformie tv.pl.canalplus.com.



„Królowa” (2006)



Brytyjska królowa Elżbieta II i nowo wybrany premier, Tony Blair, radzą sobie z konsekwencjami wstrząsającej śmierci księżnej Diany.

Film można oglądać na Netflix.



„Unlawful Killing” (2011)



Brytyjski film dokumentalny o śmierci Diany, księżnej Walii i Dodiego Fayeda w dniu 31 sierpnia 1997 r. Wyreżyserowany przez Keitha Allena i pokazany premierowo w Cannes podczas Festiwalu Filmowego w 2011 roku.

Obraz oglądać można na YouTube.



„Diana i ja” (1997)

Film został nakręcony tuż przed śmiercią księżnej Walii Diany. Relacje reporterskie wmontowano później. Bohaterką filmu jest Australijka, także Diana Spencer (Toni Collette), która wygrywa konkurs w kobiecym czasopiśmie, gdzie nagrodą jest podróż do Londynu dla dwóch osób. Wybiera się tam wraz ze swym narzeczonym Markiem i marzy, aby spotkać się tam z ulubienicą i imienniczką – księżną Dianą.





„The Story of Diana” (2017)



Dokument przedstawia nowemu pokoleniu księżną Dianę i bada jej dziedzictwo.

Film obejrzeć można na Netflix.

Diana Spencer

Diana, księżna Walii stała się osobą publiczną w 1980 roku, będąc wymienianą jako potencjalna kandydatka na żonę dla Karola, następcy tronu Wielkiej Brytanii. Ich ślub, mający miejsce 29 lipca 1981 w Katedrze Św. Pawła w Londynie, stał się międzynarodowym wydarzeniem społecznym, określanym jako „bajkowy ślub” lub „ślub stulecia”.

W pierwszej połowie lat 90. prasa ujawniła kulisy małżeństwa księstwa Walii, publikując materiały kompromitujące zarówno Karola, jak i Dianę. W 1992 książę i księżna Walii ogłosili separację. Rozwód orzeczono w 1996 roku. Zainteresowanie mediów towarzyszyło księżnej zarówno w trakcie małżeństwa, jak i po rozwodzie, doprowadzając pośrednio do wypadku samochodowego w 1997 roku, w którym na miejscu zginęli kierowca Henri Paul i towarzysz księżnej, Dodi Al-Fayed, a ona sama zmarła w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku.

Czytaj też:

Netflix przypomina, że Diana była ikoną mody. Zobaczcie najlepsze stylizacje z „The Crown”