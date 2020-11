Najman stanął w obronie Górniak. „Macie do czynienia z nadzwyczaj mądrą i szalenie silną kobietą”

Kontrowersyjne słowa Edyty Górniak, które odbiły się szerokim echem w całym kraju, miały paść podczas prawie trzygodzinnej relacji na żywo, prowadzonej przez 47-latkę na Instagramie. Piosenkarka zmieniła status swojego profilu na „prywatny”, dlatego dostęp do nagrania jest ograniczony. Widzieli go jednak zapewne w całości ci, którzy masowo w sieci odpowiedzieli na jej wygłoszone przez nią tezy. Najczęściej znani – tak jak poseł PiS Jerzy Polaczek, były szef GIS Marek Posobkiewicz, Dominika Tajner czy Piotr Bałtroczyk – odnosili się do informacji, jakoby Górniak stwierdziła, że w szpitalach nie leżą chorzy, a statyści. Piosenkarkę skrytykowała rzesza gwiazd i medycznych autorytetów, w tym prof. Andrzej Horban, Fiolka Najdenowicz czy Magda Gessler. Niedługo później na słowa krytyki postanowiła odpowiedzieć sama Górniak, w poście na Facebooku nazywając osoby negatywnie odnoszące się do jej podejścia „bezmyślnymi baranami” i próbując wyjaśnić, co dokładnie miała na myśli.

Najman o Górniak: Najwybitniejsza artystka Polski

Teraz za piosenkarką postanowił wstawić się polski pięściarz, zawodnik mieszanych sztuk walki i kick-bokser Marcin Najman. Opublikował na swoim Facebooku zdjęcie z Górniak i napisał, że „nie pozostanie głuchy na to co dzieje się w przestrzeni medialnej w związku z próbą masowego, bezpardonowego ataku na jedną z najwybitniejszych artystek Polski wszech czasów”.

Najman stwierdził, że informacje od osób współpracujących z Górniak o jej nieprofesjonalnym zachowaniu w pracy to „bezmyślnie powtarzane bzdury” i zapewnił, że pracował z piosenkarką przy kilku projektach i „trudno znaleźć bardziej pracowitą i sumienną osobę”.

„Bardzo silna i mądra kobieta”

Według Najmana wszystko przez „dążące do sensacji i covidowej retoryki media”. „Ja zawsze jestem ze swoimi Przyjaciółmi. Wie to każdy mój Przyjaciel. Nie chodzi jednak o to by bezmyślnie przytakiwać, a rozumieć co ktoś do was mówi. Nie będę zabierał głosu za Edytę, nie jestem jej rzecznikiem. Ale wy, którzy tak sobie dziś połajacie, wiedzcie, że za miesiąc będzie już o was cicho. A dorobek Edyty Górniak pozostanie już na zawsze” – podkreślił.

Dalej sportowiec stwierdził, że Górniak to „bardzo silna i mądra kobieta”. „Mogłaby uczyć polonistyki pomimo, iż jej nie kończyła. Mogłaby zostać lektorką angielskiego, choć również nie kończyła takiego kierunku” – zapewnia.

Odnosząc się do ludzi krytykujących piosenkarkę, Najman napisał, że „mali ludzie czują namiastkę mocy, gdy w grupie mogą zaatakować”. „Niestety nie ta liga. Siła złego na jednego tu nic nie da, bo macie do czynienia z nadzwyczaj mądrą i szalenie silną kobietą. Żadne małe glizdy nic tu nie wskórają” (pisownia oryginalna – red.) – zakończył sportowiec.

