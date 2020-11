„Królowe życia”. Rafał oburzony zachowaniem Dagmary. Zapowiada pozew

Dagmara Kaźmierska podsyciła plotki na temat swojego życia uczuciowego, publikując w sieci wymowne zdjęcie z Piotrem Wąsińskim, producentem programu „Królowe życia”. „Może teraz będą sceny z producentem Piotrem W. w programie »KŻ«. Może ożywi ten program” – skomentował Gabriel Seweryn, który wraz ze swoim partnerem Rafałem Grabiasem nie pojawił się w ostatniej edycji show.

Na to odpowiedzieć postanowiła w obszernym, niecenzuralnym wpisie sama Kaźmierska. „Gabriel Seweryn, uważam, że Ty ze swoim totalnie przetrąconym kręgosłupem moralnym jesteś ostatnią osobą, która powinna kogokolwiek krytykować. Bo to, jak Wy się prowadzicie ze swoim »partnerem Rafałkiem«, wzajemnie oszukując, zdradzając, strasząc etc... To jest nieporównywalnie gorsze od tego, czym ja się zajmowałam” – napisała wyraźnie zdenerwowana „królowa życia”.

Przypomnijmy, że uczestniczka programu TTV była niegdyś właścicielką agencji towarzyskiej, za co siedziała w więzieniu przez kilkanaście miesięcy.

Kaźmierska: Nie jestem hipokrytką, by udawać przed ludźmi świętą jak wy

„Staję do tego, co robiłam. Nie jestem hipokrytką, by udawać przed ludźmi świętą jak wy i wypierać się przeszłości. Trudniłam się sutenerstwem i **j komu do tego. A już najbardziej tobie, bo nie pasujesz w najmniejszym stopniu do mojego prowadzenia się. Ponieważ tyle obcych ****w w d***e, co mieliście wy z Rafałem przez czas waszego krystalicznego związku, to nie miały wszystkie prostytutki razem wzięte, które dla mnie pracowały” – stwierdziła. „Więc skończcie mnie szarpać! Bo nie chcecie, żebym się uruchomiła. Czego skutkiem będzie, że ludzie będą się brzydzić siedzieć z wami przy jednym stole. To tyle w temacie. Ps. **j przez samo „h” specjalnie dla Ciebie Burku” – podsumowała.

Grabias: Mecenasi pracują nad pozwem

Jak się okazuje, sprawa będzie miała swój finał w sądzie. – Nie ma naszego przyzwolenie na takie zachowanie! Wyzwiska, wulgaryzmy, a na koniec zastraszanie! Mecenasi pracują nad pozwem – zapowiedział Rafał Grabias dodając, że Damgara Kaźmierska ma się czego obawiać – Będzie z grubej rury! – zapewnił.

Czytaj też:

Jakie relacje łączą uczestników „Goggleboxa”? Agnieszka Kotońska komentuje