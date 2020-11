„Nie jesteśmy w Hollywood. Jesteśmy w Polsce”. Doda komentuje burzę wokół FWK

Doda poinformowała fanów, że nie ubiegała się o finansowe wsparcie w ramach FWK. Dlaczego? – Chciałabym to zachować dla siebie, ponieważ moja odpowiedź automatycznie mogłaby urazić albo zdyskredytować moje koleżanki czy kolegów z branży, którzy to zrobili. Uważam, że każdy ma swoje powody i święte prawo do tego, by to robić – stwierdziła wokalistka.

– Są różne sytuacje, większość nie koncertuje od marca, nie zarabia, nie ma za co żyć, a niektóre media nie pomagają, ponieważ wyolbrzymiają zarobki gwiazd do jakichś niebotycznych sum, kreują nas jako osoby śpiące na pieniądzach, żyjące nie wiadomo w jakich, kur**, luksusach. A nie jesteśmy w Hollywood. Jesteśmy w Polsce. Zejdźmy na ziemię – apelowała Doda na InstaStories. Koronawirus w Polsce. Gliński wstrzymuje wypłaty w ramach FWK Pandemia i wraz z nią wprowadzone ograniczenia uderzyły w branżę artystyczną. W ramach wsparcia został uruchomiony FWK. Kontrowersje wywoła wysokość świadczeń przyznanych różnym podmiotom. Po lawinie komentarzy, w niedzielę 15 listopada, minister kultury przekazał, że wypłata środków z FWK zostaje wstrzymana „do czasu pilnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości”. Kontrowersje wokół FWK. Doda: To bardzo niesprawiedliwe… – Artyści to też ludzie mający swoje rodziny, kredyty – kredyty niekoniecznie na niesamowite domy w Konstancinie, ale niektórzy musieli wziąć kredyt, żeby nagrać płytę, kupić studio nagraniowe, żeby utrzymywać rodzinę – zwróciła uwagę Doda na nagraniu udostępnionym na Instagramie. – Jest to bardzo niesprawiedliwe, jak artyści są oceniani i w tym wszystkim spychani na pobocze wśród covidowej afery. Pamiętajcie, że rząd nie daje własnych pieniędzy, tylko gdzieś je musiał zabrać, żeby komuś je dać, bo nie ma swoich – stwierdziła na zakończenie. Czytaj też:

