Na HBO GO trafią WSZYSTKIE filmy o agencie 007 Jamesie Bondzie! Fani będą zachwyceni

Sean Connery jako James Bond

Widzowie poznali Jamesa Bonda, bohatera cyklu powieści Iana Flemminga, w 1962 roku w filmie szpiegowskim „Doktor No”. Agent 007 miał wówczas twarz legendarnego Seana Connery’ego. Szkocki aktor, który nadał Bondowi nieodparty urok, zagrał łącznie w pięciu filmach („Pozdrowienia z Rosji”, „Goldfinger”, „Operacja Piorun”, „Żyje się tylko dwa razy” i „Diamenty są wieczne”) oraz produkcji „Nigdy nie mów nigdy”, która nie jest oficjalnie uznawana za część serii o agencie 007. W przerwie między jego przedostatnią i ostatnią rolą Bonda zastąpił go na ekranie aktor George Lazenby, który wystąpił w osobnym sequelu „W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości”. Lazenby był najmłodszym Bondem (miał zaledwie 30 lat, kiedy kręcono zdjęcia) i powierzono mu tę rolę tylko raz. Dostępna w HBO GO kolekcja filmów obejmować będzie nie tylko wspomniany sequel, ale także parodię Bonda „Casino Royale” (1967), luźno opartą na pierwszej powieści Iana Fleminga.

Roger Moore jako James Bond

W 1973 roku w roli słynnego agenta 007 po raz pierwszy wystąpił brytyjski aktor Roger Moore, którego zobaczyć możemy w łącznie siedmiu filmach o Bondzie („Żyj i pozwól żyć”, „Człowiek ze złotym pistoletem”, „Szpieg, który mnie kochał”, „Moonraker”, „Tylko dla twoich oczu”, „Ośmiorniczka” oraz „Zabójczy widok”). Pod koniec lat 80. rolę Bonda przejął dwukrotnie Timothy Dalton w filmach „W obliczu śmierci” i „Licencja na zabijanie”. Oba te filmy pokazują bardziej wrażliwą stronę agenta 007 oraz w większym stopniu skupiają się na dynamicznych scenach akcji.

Pierce Brosnan i Daniel Craig jako agent 007

W 1995 roku w roli Jamesa Bonda zadebiutował Pierce Brosnan w filmie „GoldenEye”. Brosnan, który miał elegancję Connery’ego i charyzmę Moore’a zagrał w czterech filmach z serii (poza „GoldenEye”, również „Jutro nie umiera nigdy”, „Świat to za mało” i „Śmierć nadejdzie jutro”), które były klasycznymi hollywoodzkimi hitami filmowymi z końca lat 90. Obecnie w rolę agenta 007 wciela się Daniel Craig, który po raz pierwszy pojawił się na dużym ekranie jako Bond w 2006 roku w filmie „Casino Royale”, uznawanym za najlepszy film z tej serii. Trzy kolejne filmy z cyklu z jego udziałem („007 Quantum of Solace”, „Skyfall” i „Spectre”) wyraźnie odróżniają się od wcześniejszych części i stylistyki, do której przyzwyczajeni byli widzowie, pokazując Boda z jego wadami, ale też ludzkim obliczem.

Wszystkie filmy o agencie 007 Jamesie Bondzie, które obejrzymy na HBO GO

„Spectre” (2015)



James Bond stara się odkryć prawdę dotyczącą złowrogiej organizacji WIDMO. Tymczasem w Londynie M toczy polityczną batalię o przyszłość MI6.

Reżyseria: Sam Mendes; Obsada: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Monica Bellucci, Ben Wishaw, Naomie Harris.



„Skyfall” (2012)



Lojalność agenta 007 wobec M zostaje wystawiona na próbę po ataku na siedzibę MI6 i kradzieży tajnych danych. Trop wiedzie do osoby z przeszłości szefowej brytyjskiego wywiadu.

Reżyseria: Sam Mendes; Obsada: Daniel Craig, Judi Dench, Ralph Fiennes, Javier Bardem, Naomie Harris, Bérénice Marlohe, Ben Whishaw.



„Quantum of Solace” (2008)



James Bond tropi tajemniczą organizację, która stoi za śmiercią jego ukochanej. Ślad prowadzi do mającego powiązania w CIA i brytyjskim rządzie biznesmena Dominica Greene'a.

Reżyseria: Marc Forster; Obsada: Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench, Giancarlo Giannini, Gemma Arterton, Jeffrey Wright.



„Casino Royale” (2006)

Po otrzymaniu statusu agenta 00 James Bond dostaje pierwsze ważne zadanie, w którym pomóc ma mu piękna Vesper Lynd. Jego przeciwnikiem jest bankier terrorystów Le Chiffre.

Reżyseria: Martin Campbell; Obsada: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey Wright.



„Śmierć nadejdzie jutro” (2002)



Agent 007 musi odzyskać zaufanie przełożonych i odnaleźć zdrajcę w szeregach MI6.

Reżyseria: Lee Tamahori; Obsada: Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens, Rosamund Pike, Rick Yune, John Cleese, Judi Dench



„Świat to za mało” (1999)



W siedzibie MI6 wybucha bomba, zabijając magnata naftowego. M wysyła agenta 007 do Azerbejdżanu, by chronił spadkobierczynię majątku biznesmena - Elektrę King.

Reżyseria: Michael Apted; Obsada: Pierce Brosnan, Sophie Marceau, Robert, Carlyle, Denise Richards, Judi Dench, John Cleese.



„Jutro nie umiera nigdy”



Szalony magnat medialny Elliot Carver chce wywołać wojnę między Wielką Brytanią a Chinami, tylko agent James Bond może go powstrzymać.

Reżyseria: Roger Spottiswoode; Obsada: Pierce Brosnan, Johnathan Pryce, Michelle Yeoh, Teri Hatcher, Ricky Jay, Götz Otto, Joe Don Baker, Judi Dench.



„GoldenEye” (1995)



Programistka Natalia jest świadkiem kradzieży systemu GoldenEye, który kontroluje rosyjskie satelity nuklearne. Agent 007 dostaje zadanie odzyskania urządzenia.

Reżyseria: Martin Campbell; Obsada: Pierce Brosnan, Sean Bean, Izabella Scorupco, Famke Janssen, Joe Don Baker, Judi Dench.



„Licencja na zabijanie” (1989)



Przyjaciel Jamesa Bonda zostaje porwany i poważnie zraniony. Agent poprzysięga zemstę, zrywając z dotychczasową rolą.

Reżyseria: John Glen; Obsada: Timothy Dalton, Carey Lowell, Robert Davi, Talisa Soto, Frank McRae, David Hedison.



„W obliczu śmierci” (1987)



Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.

Reżyseria: John Glen; Obsada: Timothy Dalton, Andreas Wisnewski, Art Malik, Caroline Bliss, Desmond Llewelyn, Geoffrey Keen, Jeroen Krabbé, Joe Don Baker.



„Zabójczy widok” (1985)



Agent 007 musi zmierzyć się z Maxem Zorinem - efektem nazistowskich eksperymentów genetycznych.

Reżyseria: John Glen; Obsada: Roger Moore, Christopher Walken, Tanya Roberts, Grace Jones, Patrick Macnee, Patrick Buchau, Desmond Llewelyn, Lois Maxwell.



„Nigdy nie mów nigdy” (1983)



James Bond (Sean Connery) to numer jeden brytyjskiej Tajnej Służby. Genialna intuicja, odwaga i doskonałe wyszkolenie sprawiają, że misje swe kończy sukcesem. Tym czasem ma powstrzymać operację terrorystyczną prowadzoną przez swego wieloletniego wroga Ernsta Blofelda (Max von Sydow). Trop prowadzi z Anglii na Bahamy i do południowej Francji. Śladem Bonda podąża płatny morderca - piękna i uwodzicielska Fatima (Barbara Carrera). Na swej drodze James spotyka groźnego Largo (Klaus Maria Brandauer) i jego tajemniczą kochankę - pełną wdzięku Domino (Kim Basinger), która szybko ulega czarowi przystojnego agenta. Przy pomocy swojego amerykańskiego przyjaciela Felixa (Bernie Casey), James Bond doprowadza akcję do dramatycznego zakończenia.

Reżyseria: Irvin Kershner; Obsada: Sean Connery, Klaus Maria Brandauer, Max von Sydow, Barbara Carrera, Kim Basinger, Rowan Atkinson.



„Ośmiorniczka”



James Bond poszukuje zabójcy agenta 009. Śledztwo prowadzi go do mieszkającej w Indiach tajemniczej kobiety nazywanej ''Ośmiorniczką".

Reżyseria: John Glen; Obsada: Roger Moore, Maud Adams, Louis Jourdan, Kristina Wayborn, Kabir Bedi, Steven Berkoff.



„Tylko dla twoich oczu” (1981)



Agent 007 musi odnaleźć sprzęt umożliwiający kontrolę nad atomowymi okrętami podwodnymi.

Reżyseria: John Glen; Obsada: Roger Moore, Carole Bouquet, Chaim Topol, Julian Glover, Lynn-Holly Johnson, Cassandra Harris.



„Moonraker” (1979)



Agent 007 dostaje zadanie zbadania okoliczności zaginięcia promu kosmicznego, który Wielka Brytania wypożyczyła od milionera Hugo Draxa.

Reżyseria: Lewis Gilbert; Obsada: Roger Moore, Lois Chiles, Michael Lonsdale, Richard Kiel, Corinne Cléry, Bernard Lee, Geoffrey Keen.



„Szpieg, który mnie kochał” (1977)



James Bond bada sprawę tajemniczych zaginięć okrętów podwodnych, które posiadają na pokładzie pociski atomowe.

Reżyseria: Lewis Gilbert; Obsada: Roger Moore, Barbara Bach, Curd Jürgens, Richard Kiel, Caroline Munro, Walter Gotell, Geoffrey Keen.



„Człowiek ze złotym pistoletem”



Do MI6 wysłany zostaje złoty pocisk z wygrawerowanym napisem 007. W ten sposób James Bond dowiaduje się, że jest celem największego płatnego mordercy na świecie.

Reżyseria: Guy Hamilton; Obsada: Roger Moore, Christopher Lee, Britt Ekland, Maud Adams, Hervé Villechaize, Clifton James, Richard Loo, Soon-tek Oh.



„Żyj i pozwól umrzeć”



Agent 007 ma wyjaśnić sprawę śmierci kolegów. Podejrzanym jest Mr Big, przestępca powiązany z handlem heroiną i kultem voodoo.

Reżyseria: Guy Hamilton; Obsada: Roger Moore, Yaphet Kotto, Jane Seymour, Clifton James, Julius Harris, Geoffrey Holder, David Hedison, Gloria Hendry.



„Diamenty są wieczne” (1971)



Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.

Reżyseria: Guy Hamilton; Obsada: Sean Connery, Jill St. John, Charles Gray, Lana Wood, Bruce Cabot, Jimmy Dean, Lois Maxwell.



„W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości” (1969)



Portugalia. Agent 007 ratuje córkę bossa potężnego syndykatu przestępczego, który ma informacje dotyczące lokalizacji szefa organizacji WIDMO - Blofelda.

Reżyseria: Peter R. Hunt; Obsada: George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas, Gabriele Ferzetti, Ilse Steppat, Lois Maxwell, George Baker, Bernard Lee.



„Żyje się tylko dwa razy” (1967)



Agent 007 musi zbadać, kto jest odpowiedzialny za tajemnicze zniknięcia kapsuł kosmicznych, aby zapobiec wybuchowi III wojny światowej.

Reżyseria: Lewis Gilbert; Obsada: Sean Connery, Akiko Wakizashi, Mie Hama, Teru Shimada, Karin Dor, Donald Pleasence, Bernard Lee a Lois Maxwell.



„Casino Royale” (1967)



James Bond wraca z emerytury, by powstrzymać niebezpieczną organizację przestępczą.

Reżyseria: Ken Hughes, John Huston, Joseph McGrath, Robert Parrish, Richard Talmadge, Val Guest; Obsada: David Niven, Peter Sellers, Ursula Andress, Orson Welles, Joanna Pettet, Woody Allen, Deborah Kerr, John Huston, Jean-Paul Belmondo, and Jacqueline Bisset.



„Operacja Piorun”



Organizacja WIDMO kradnie głowice atomowe NATO dla okupu, grożąc ich zdetonowaniem. Agent 007 dostaje zadanie powstrzymania syndykatu.

Reżyseria: Terence Young; Obsada: Sean Connery, Claudine Auger, Adolfo Celi, Luciana Paluzzi, Rik Van Nutter, Guy Doleman, Martine Beswick, Molly Peters.



„Goldfinger” (1964)



Agent 007 mierzy się z multimilionerem Aurikiem Goldfingerem, który chce obrabować Fort Knox.

Reżyseria: Guy Hamilton; Obsada: Sean Connery, Gert Fröbe, Shirley Eaton, Harold Sakata, Honor Blackman, Tania Mallet, Bernard Lee.



„Pozdrowienia z Rosji” (1963)



Agent 007 musi powstrzymać organizację WIDMO, która chce przejąć kontrolę nad Lektorem - radziecką maszyną dekodującą wszelkie szyfry.

Reżyseria: Terence Young; Obsada: Sean Connery, Daniela Bianchi, Pedro Armendáriz, Lotte Lenya, Robert Shaw, Bernard Lee.



„Dr. No” (1962)



Agent 007 wyrusza na Jamajkę, aby wyjaśnić morderstwo jednego z tajniaków brytyjskiego wywiadu. Dociera do siedziby tajemniczego doktora No.

Reżyseria: Terence Young; Obsada: Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman, Jack Lord, Bernard Lee, Anthony Dawson.Czytaj też:

