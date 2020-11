Już dziś premiera 2. sezonu serialu „Mroczne materie”. Ile odcinków trafi na HBO GO?

„Mroczne materie” – o czym jest serial?

„Mroczne materie” to serial HBO i BBC będący adaptacją wielokrotnie nagradzanej trylogii Philipa Pullmana o tym samym tytule, uważanej za współczesne arcydzieło gatunku fantasy. Drugi sezon produkcji rozpoczyna się po tym, jak Lord Asriel otworzył most do nowego świata, a Lyra – zrozpaczona śmiercią swojego najlepszego przyjaciela – postanowiła podążyć za nim w nieznane. W dziwnym i tajemniczo opuszczonym mieście dziewczyna spotyka Willa, chłopca z naszego świata, który również ucieka przed swoją trudną przeszłością. Lyra i Will odkrywają, że ich losy są ze sobą złączone i prowadzą do ponownego spotkania Willa z jego ojcem. Nie jest to jednak takie proste, bo na ich drodze nieustannie pojawiają się przeszkody powodowane rozpoczynającą się właśnie wojną. W tym samym czasie pani Coulter szuka Lyry, aby za wszelką cenę zabrać ją do domu.

Obsada 2. sezonu

W drugim sezonie w serialu ponownie występują: Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas i Lin-Manuel Miranda. Do obsady w tym sezonie dołączyli: nominowany do Oscara Terence Stamp (Billy Budd), Jade Anouka (serial Turn Up Charlie) i Simone Kirby (Notatki o ciemności).

„Mroczne materie” produkuje Bad Wolf i New Line Cinema dla BBC One oraz HBO. Producentami wykonawczymi są: Jane Tranter, Dan McCulloch, Joel Collins i Julie Gardner z ramienia Bad Wolf; Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper, Otto Bathurst; Deborah Forte, Toby Emmerich i Carolyn Blackwood dla New Line Cinema oraz Ben Irving i Piers Wenger dla BBC One.

Premiera 2. sezonu serialu

Dwa pierwsze odcinki drugiego sezonu serialu HBO „Mroczne materie” („His Dark Materials”) już od dzisiaj, tj. 17 listopada, dostępne są w HBO GO. Emisja pierwszego odcinka na antenie HBO odbędzie się dzisiaj wieczorem o godzinie 20:10. Premiera kolejnych odcinków co tydzień, we wtorki.

