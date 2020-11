Jest zwiastun serialu „Tiny Pretty Things”. To połączenie „Słodkich kłamstewek” i „Czarnego łabędzia”

O czym będzie serial?

Morderstwo, tajemnica, chaos i bohaterowie zdolni do wszystkiego. Serial oparty jest na powieści Sony Charaipotry i Dhonielle Clayton o tym samym tytule i opowiada historię Neveah (Kylie Jefferson), baletnicy, która otrzymuje szansę na naukę w jednej z elitarnych akademii baletowych w Chicago po śmierci jednej z uczennic Cassie Shore. Kiedy Neveah przybywa do Archer School of Ballet, zaczyna odkrywać mroczne sekrety, które szkoła i tancerze próbują za wszelką cenę zachować w tajemnicy.

Premiera serialu

Serial „Tiny Pretty Things” zadebiutuje na platformie Netflix już 14 grudnia 2020 roku. Na platformę zostanie dodany od razu cały pierwszy sezon produkcji.

Czytaj też:

