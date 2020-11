Rebel Wilson straciła na wadze 20 kilogramów. Aktorka ujawniła swoją dietę

Dieta wysokobiałkowa

40-letnia aktorka poinformowała w wywiadzie, że przejście na dietę wysokobiałkową wywołało u niej bardzo pozytywne efekty. – Przed nią jadłam pewnie przez większość dni około 3 tys. kalorii, jednak były to zwykłe węglowodany, dlatego wciąż byłam głodna – podkreśliła. – Przestawiłam się całkowicie na dietę wysokobiałkową, co było wyzwaniem, ponieważ nie jadłam nigdy dużej ilości mięsa. Jem ryby, łososia i pierś z kurczaka – wyjaśniła.

Nie wszystkie dni są „zdrowe”

Wilson przyznała, że nie każdy dzień jednak jest „dniem zdrowym” . – Niektóre tygodnie są pewnymi odstępstwami od „normy” i nie możesz nic na to poradzić. Po prostu staram się zachować ogólną, zdrową równowagę – powiedziała, dodając, że czasami pozwala sobie na jedzenie „na wynos” z fastfoodów, jednak zazwyczaj zjada już teraz połowę tego, co jadła wcześniej.

Miłość do samego siebie

Aktorka przyznała, że pandemia koronawirusa i nadmiar czasu wolnego, jaki się z nią wiązał, pozwolił jej zainwestować w siebie. – Naprawdę poświęciłam ten czas na to, aby wypocząć, ponieważ większość mojego stresu jest związany z moją pracą zawodową – dodała. – Myślę, że często zajadałam stres i to, że nie czułam się wystarczająca. Wszystko sprowadza się do poczucia własnej wartości i miłości do samego siebie – podkreśliła.

