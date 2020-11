Dolly Parton finansowała badania nad szczepionką Moderny na koronawirusa. Przekazała 1 mln dolarów

Nazwisko Dolly Parton pojawia się we wstępnym sponsorów szczepionki wśród takich instytucji jak National Institute of Allergy and Infectious Diseases, którym kieruje dr Anthony Fauci. Pierwotnie piosenkarka przekazała środki do Vanderbilt University Medical Center, gdy jej przyjaciel i profesor chirurgii dr Naji Abumrad poinformował ją, że poczynili „ekscytujące postępy w poszukiwaniu lekarstwa na COVID-19” .

Darowizna ikony muzyki country wsparła także badanie osocza osób, które przeszły już zakażenie COVID-19, a także leczenie zakażonych ludzi i opracowanie licznych artykułów naukowych dotyczących koronawirusa. – Czułam, że nadszedł czas, abym otworzyła swoje serce i spróbowała pomóc – powiedziała w kwietniu o darowiźnie na antenie „Today” stacji NBC Parton.

Darowizna Parton jest najnowszym przykładem wzorowo prowadzonej działalności filantropijnej artystki. Jej fundacja Imagination Library zajmuje się przekazywaniem na szeroką skalę darmowych książek dzieciom od urodzenia do rozpoczęcia nauki na biednych obszarach świata. Niedawno opowiedziała w rozmowie z Oprah Winfrey, że nigdy nie miała dzieci, ponieważ wierzy, że „Bog nie chciał, aby je miała, po to, by każde dziecko czuło, że może być jej” .

