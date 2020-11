Martin Scorsese obchodzi 78. urodziny. Przypominamy najlepsze filmy reżysera

Martin Scorsese urodził się 17 listopada 1942 roku w Nowym Jorku. Jego rodzice byli dziećmi sycylijskich imigrantów. Jako mały chłopiec chciał zostać malarzem, jednak interesował się także filmem. Spędzał wolny czas w kinie z rodzicami, a po powrocie do domu malował to, co wcześniej zobaczył. Kiedy miał osiem lat postanowił, że chce zostać księdzem i posłano go do szkoły średniej św. Patryka. Kilka lat później zaczął studiować na Uniwersytecie Nowojorskim. W latach 1960-65 studiował filmoznawstwo. Swój pierwszy film zrealizował w 1963 roku – była to krótkometrażowa animacja „Krytyk” . W 1971 roku przeprowadził się do Hollywood, gdzie zaprzyjaźnił się z kilkoma młodymi reżyserami, którzy zdefiniowali dekadę, m.in. Stevenem Spielbergiem, Francisem Fordem Coppolą, Brianem De Palmą i Georgem Lucasem.

Filmy Scorsese często poruszają takie tematy jak tożsamość włosko-amerykańska, katolickie koncepcje winy i odkupienia, wiara, nihilizm, przestępczość i plemienność.

Najlepsze filmy Martina Scorsese

„Irlandczyk”



Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino



„Chłopcy z ferajny”



Kilkunastoletni Henry i Tommy DeVito trafiają pod opiekę potężnego gangstera. Obaj szybko uczą się panujących w mafii reguł.



„Taksówkarz”



Weteran wojny w Wietnamie zatrudnia się jako taksówkarz. Jeżdżąc wieczorami po nowojorskich ulicach, dochodzi do wniosku, że musi rozprawić się z "robactwem" tego miasta.



„Hugo i jego wynalazek”



Mieszkający na paryskim dworcu Hugo odkrywa pozostawiony przez ojca sekret i rusza na spotkanie tajemniczej przygody.



„Wściekły byk”



Życiorys Jake'a La Motty, zawodowego mistrza wagi średniej w boksie, który na ringu odznaczał się wyjątkową brutalnością i wolą walki.



„Król komedii”



Mało utalentowany komik nęka znaną gwiazdę showbiznesu.



„Public Speaking”



Pełnometrażowy dokument o Fran Lebowitz.



„Infiltracja”



Tajny policjant w szeregach grupy przestępczej i informator mafii w bostońskiej jednostce dochodzeniowej toczą ze sobą śmiertelną rozgrywkę.



„Po godzinach”



Programista komputerowy przeżywa najgorszą noc swojego życia, kiedy postanawia wybrać się do Soho na randkę z dziewczyną, którą poznał w kawiarni.



„Kolor pieniędzy”



Doświadczony bilardzista i jego zdolny, choć niepokorny, uczeń przemierzają Stany Zjednoczone, grając w przydrożnych klubach.



„Alicja już tu nie mieszka”



Po śmierci męża kobieta wyrusza z synem do Kalifornii, gdzie planuje rozpocząć nowe życie, zostając piosenkarką. W trakcie podróży doświadcza licznych niepowodzeń i rozczarowań.



„Aviator”



Wizjoner Howard Hughes zakłada własne linie lotnicze, przyciągając tym samym uwagę właściciela Pan Am oraz rządu.



„Wiek niewinności”



Rok 1870, Nowy Jork. Młody prawnik zakochuje się w rozwódce, będąc jednocześnie związanym z inną kobietą.



„Wilk z Wall Street”



Historia Jordana Belforta, brokera, którego błyskawiczna droga na szczyt i rozrzutny styl życia wzbudziły zainteresowanie FBI.



„Gangi Nowego Jorku”



Po 16-letniej odsiadce Amsterdam Vallon wraca do rodzinnej dzielnicy, by zemścić się na przywódcy gangu odpowiedzialnego za śmierć jego ojca.



„Milczenie”



XVII wiek. Do ogarniętej prześladowaniami i przemocą Japonii przybywają dwaj jezuiccy księża, którzy chcą odnaleźć dawnego mentora oraz głosić Słowo Boże.



„Ostatnie kuszenie Chrystusa”



Tuż przed śmiercią Jezus staje przed wyborem: umrzeć na krzyżu i wypełnić swoje przeznaczenie lub bez żadnych poświęceń pozostać zwykłym człowiekiem.



„Przylądek strachu”



Gwałciciel zwolniony z więzienia po 14 latach zaczyna prześladować rodzinę adwokata, który nieskutecznie bronił go w sądzie.



„Kundun”



Tybet, rok 1937. Mnich buddyjski wędruje po kraju, szuka dziecka, które przeznaczone jest na następcę XIII Dalajlamy. Trafia do ubogiej rodziny zamieszkującej we wiosce blisko granicy z Chinami. Dwuletni syn zdaje się być właściwym kandydatem. Chłopiec zostaje zabrany do Lhassy i poddany edukacji.



„Ciemna strona miasta”



Frank Pierce na skutek stresującej pracy jako sanitariusz pogotowia ratunkowego przechodzi załamanie nerwowe. Córka pacjenta, którego uratował, pomaga mu znaleźć równowagę.



„Wyspa Tajemnic”



Szeryf federalny Daniels stara się dowiedzieć, jakim sposobem z zamkniętej celi w pilnie strzeżonym szpitalu dla chorych psychicznie przestępców zniknęła pacjentka.

