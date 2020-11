Do „Pytania na śniadanie” wraca zwolniona gwiazda. „Spełniamy Wasze prośby”

W sierpniu posady w „Pytaniu na śniadanie” stracili Robert El Gendy oraz Tamara Gonzalez Perea, a nową parą, którą wkrótce poznali fani popularnej śniadaniówki, stali się Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Jak się okazuje, to nie koniec personalnych zawirowań w programie. Do „PnŚ” powrócił jeden z dawnych prowadzących, o czym osoby związane z produkcją poinformowały za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Robert El Gendy powrócił do „Pytania na śniadanie”!

„Robert El Gendy wraca do »Pytania na śniadanie«! Tak, czytamy Wasze opinie. Tak, szanujemy Wasze zdanie. Tak, spełniamy Wasze prośby. Dlatego jutro (18 listopada – red.) zobaczycie Roberta w programie. Mamy nadzieję, że się cieszycie. My bardzo!” – czytamy we wpisie na Facebooku.

Robert El Gendy pierwszy program po przerwie poprowadził w towarzystwie Małgorzaty Opczowskiej, która do zespołu śniadaniówki dołączyła w październiku. „Pozdrawiam fajną parę. Witam sympatycznego pana Roberta, cieszę się, że wrócił do PnŚ”, „Jak miło widzieć pana Roberta”, „Fajnie, że pan Robert wrócił, bardzo go brakowało” – czytamy w komentarzach.

