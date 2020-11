Mateusz Damięcki wyśmiał słowa lidera Bayer Full o Kulcie. „Ja pierwsze słyszę”

Mateusz Damięcki postanowił wyśmiać słowa lidera Bayer Full o zespole Kult. „Czy ktoś, coś? Bo ja pierwsze słyszę”... – napisał aktor na swoim profilu na Instagramie. Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym pozuje na tle plakatu informującego o nowej płycie grupy Kazika Staszewskiego. Na jej okładce widać koncert, który zespół zagrał w 2019 roku podczas Pol’and’Rock Festival (dawniej Przystanek Woodstock). Występ zgromadził rekordową festiwalową publiczność – według niektórych szacunków uczestniczyło w nim niemal milion osób.

Świerzyński: Kto chciałby kupić płytę Kultu?



Tym samym aktor nawiązał do słów lidera Bayer Full, które padły na antenie Polsat News. Pytany o komentarz do przyznanych mu pieniędzy w ramach Funduszu Wsparcia Kultury i wypowiedzi Kazika, Świerzyński powiedział w rozmowie z Polsat News: – Głupszej wypowiedzi to dawno nie słyszałem. Oni mówią, że jak ktoś chce im pomóc, to niech ich płytę kupi. A kto by chciał ich płytę kupić? – zastanawiał się wokalista disco-polo. – Kultu? No ja bym może kupiła – odparła prowadząca program. – Bayer Full sprzedał w Polsce 17,5 mln płyt, na fakturę, i od tego wszystkiego odprowadził podatki. My jako zespoły disco polo płacimy potężne podatki i opowiadanie takich bzdur, że nie chcemy waszych pieniędzy, to... Kto pamięta taki zespół jak Kult? – ripostował lider Bayer Full.

Jak się okazuje, skutek wypowiedzi był odwrotny do zamierzeń autora. „Po wypowiedzeniu opinii na temat Kultu przez twórcę disco polo Sławomira Świerzyńskiego zainteresowanie wydaną przez nas i SP Records płytą jest ogromne. W tym momencie złożyliśmy zamówienie na dotłoczenie 11 000 płyt Kultu z Pol'and'Rock Festival. Pierwszy nakład 8 000 boxów CD/DVD i 3000 winyli wyprzedał się w całości. Więc w sposób nietypowy dla całej dyskusji, która śmiga w internecie, mogę tylko prosić członka zespołu Bayer Full o dalsze wypowiedzi” – napisał Jurek Owsiak.

