Filmu „Listy do M. 4” nie zobaczycie w tym roku. Jest też dobra wiadomość

Nowa data premiery „Listów do M. 4” nie została jeszcze ustalona, ale niewykluczone, że produkcja wejdzie na ekrany kin dopiero przed przyszłorocznymi świętami Bożego Narodzenia. „Zdajemy sobie sprawę z tego, że kolejne części tej serii są przez widzów bardzo wyczekiwane, zyskały status klasyka, a dla wielu osób wyjście do kina z najbliższymi i znajomymi stało się świątecznym rytuałem. Tym bardziej pragniemy podkreślić, że nie była to dla nas łatwa decyzja” – przekazało w komunikacie Kino Świat.

Decyzja producentów nie dziwi tym bardziej, że kultura przeżywa ostatnio ciężkie miesiące. Kina są albo całkowicie zamykane, albo mają obowiązek sprzedawania tylko części biletów, co dla twórców staje się po prostu nieopłacalne. Nie oznacza to jednak, że bohaterowie „Listów do M”. dają o sobie zapomnieć. 17 listopada w serwisie Storytel miała premiera słuchowiska „Między Listami... do M”..

„Listy do M. 4”. Premiery filmu nie ma, ale jest słuchowisko

„Terapia małżeńska może być… terapią szokową. Małżeństwo Szczepana i Kariny miało swoje wzloty i upadki. Karina »wzlatywała« w objęciach Świętego Mikołaja o imieniu Mel, a Szczepan »upadał« dosłownie... z dachu budynku. Mimo to, są razem, mimo to – chcą być razem. By jednak miłość zwyciężyła, nad związkiem trzeba pracować. Najlepiej w asyście specjalisty”- czytamy w opisie słuchowiska autorstwa Magdaleny Witkiewicz.

„Między Listami... do M”. to opowieść o najważniejszych chwilach w związku Szczepana i Kariny, a słuchacze usłyszą m.in. o ich pierwszym spotkaniu w remizie, kolejnych rozstaniach czy byciu rodzicami i dziadkami. Fani decydujący się na słuchowisko Storytel usłyszą głosy m.in. Agnieszki Dygant, Piotra Adamczyka, Piotra Zelta, Roberta Gonery, Zofii Zborowskiej, Jakuba Wieczorka czy Jarosława Boberka.

