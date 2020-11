Syn George'a Clooneya przerwał wywiad ojca. „Masz czekoladę na buzi”

George Clooney został ostatnio ogłoszony Człowiekiem Roku przez magazyn „GQ”. Z tej okazji dziennikarz Zach Baron umówił się na wywiad z aktorem, a rozmowa odbywała się na Zoomie. Wprawdzie jej nagranie nie zostało upublicznione, ale Baron zdradził, co stało się w trakcie wywiadu.

Rozmowa została przerwana w momencie, gdy do 59-letniego celebryty podszedł jego syn Aleksander. – Masz czekoladę na buzi. Wiesz to? Co to jest? Jadłeś czekoladę? – zapytał Clooney 3-latka. Po chwili z kolei poprosił dziecko, by zdradziło dziennikarzowi swój wiek, na co ten ochoczo odpowiedział, że ma trzy lata. Aktor przyznał również, że jego pociecha mówi płynnie po włosku i poprosił Aleksandra, by ten powiedział, że jest dzisiaj bardzo gorąco. – Molto caldo – odpowiedział 3-latek cytowany przez dziennikarza.

George Clooney o tym, co zmieniło się po narodzinach dzieci

Podczas tego samego wywiadu Clooney przyznał, że podobnie jak wielu innych rodziców, on przez ostatnie miesiące także spędza dużo czasu w domu, razem ze swoimi dziećmi i żoną Amal. – Strzyżę własne włosy, strzyżę włosy dzieciom, odkurzam, robię pranie, zmywam – wyliczał. – Czuję się jak moja matka w 1964 roku – zażartował.

Aktor odpowiedział również na pytanie o to, co się zmieniło po tym, jak został ojcem. – We wcześniejszych latach myślałem, że nigdy się nie ożenię i nie będę mieć dzieci. Mówiłem sobie: Będę pracować, mam wspaniałych przyjaciół, moje życie jest spełnione, mam się dobrze. Nie wiedziałem, że nie jest spełnione do momentu, gdy poznałem Amal. A później wszystko się zmieniło – przyznał Clooney.

Celebryta przyznał, że nigdy dotąd nie znajdował się w sytuacji, gdy „czyjeś życie jest nieskończenie ważniejsze niż jego własne” . Przypomnijmy, aktor od 1989 do 1993 roku był mężem Talii Balsam, a później spotykał się m.in. z Kristą Allen czy Renee Zellweger. W 2014 roku poślubił Amal Alamuddin, która trzy lata później urodziła bliźniaki: Aleksandra i Ellę.

Czytaj też:

Robi wrażenie? Za 8 mln dol. możesz mieszkać jak Nicole Scherzinger. Zobacz te wnętrza!