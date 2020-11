„Stranger Things”. Osiem nowych twarzy w czwartym sezonie, rozpoznacie je wszystkie?

Jamie Campbell Bower („Sweeney Todd”, „Dary Anioła: Miasto kości”), Eduardo Franco („Booksmart”, „Szkoła melanżu”), Joseph Quinn („Howards End”.Katarzyna Wielka„), Robert Englund (”Koszmar z ulicy wiązów„), Sherman Augustus (”Into The Badlands: Kraina bezprawia„), Mason Dye (”Bosch„), Nikola Djuricko (”Geniusz„) i Tom Wlaschiha (”Gra o tron„) – to nowe nazwiska w obsadzie”Stranger Things„, jednego z najpopularniejszych seriali Netfliksa.

„Stranger Things”. D&D ważnym elementem czwartego sezonu?

Pierwszych trzech ma dołączyć do stałej obsady. Pozostali zaliczeni zostali do obsady powracającej, czyli możemy spodziewać się ich w mniejszej liczbie odcinków. Wiadomo, że pierwszy epizod czwartego sezonu nosić będzie nazwę „The Hellfire Club”. Ma to być jednocześnie nazwa serialowego klubu graczy Dungeons & Dragons, kultowej fabularnej gry fantasy.

„Stranger Things” będzie straszyć zakładem psychiatrycznym

Ważnym punktem nadchodzącego sezonu „Stranger Things” ma być zakład psychiatryczny. Jamie Campbell Bower wcieli się w sanitariusza tej placówki, natomiast Robert Englund znów będzie nas straszył, grając Victora Creela, wzbudzającego niepokój więźnia zakładu.

