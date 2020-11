Lady Gaga i Brad Pitt zagrają w jednym filmie! Gwiazda dołączyła do obsady „Bullet Train”

Lady Gaga dołączyła do obsady filmu „Bullet Train”. Obraz wyreżyseruje David Leitch, który stoi za sukcesem „Atomic Blonde”, „Deadpool 2” oraz „Hobbs i Shaw”. Produkcja inspirowana jest japońską powieścią „Maria Beetle”, która opowiada o pociągu pełnym płatnych zabójców. W obsadzie są także Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor Johnson, Zazie Beetz, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Masi Oka i Michael Shannon.

„Bullet Train” wyreżyseruje David Leitch

Film wyreżyseruje David Leitch, który stworzył wcześniej między innymi „Johna Wicka” (2014), „Deadpoola 2” (2018) czy „Atomic Blonde” (2017). Scenariusz do produkcji napisał Zak Olkewicz, koproducent „Kiedy gasną światła” z 2016 roku. Leitch i Kelly McCormick ( „Atomic Blonde” , „Nobody” , „Sposób na morderstwo” ) będą produkować „Bullet Train” z ramienia swojej firmy 87North, wraz z Antoine Fuquą ( „Dzień próby” , „Siedmiu wspaniałych” , „Bez litości” ). Kat Samick ( „Bez litości” , „Do utraty sił” , „Strzelec” ) jest producentką wykonawczą, a Brittany Morrissey ( „The Night Before the Morning After” , „Diabelskie nasienie” ) występuje w tej samej roli i nadzoruje projekt ze strony Sony Pictures.

„Bullet Train”. Film na podstawie książki

W planach jest rozpoczęcie produkcji „Bullet Train” jesienią tego roku w Los Angeles. Film oparty jest na japońskiej powieści „Maria Beetle” bestsellerowego autora Kotaro Isaka. Brytyjskie wydawnictwo Harvill Secker ogłosiło, że w przyszłym roku planuje publikację powieści „Bullet Train” w języku angielskim.

Czytaj też:

