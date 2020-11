Nietypowy gość w jednym z odcinków „The Crown”. „Wybitny gościnny aktor”

Jest to niewątpliwie jeden z najlepszych, a przy okazji najdroższych seriali Netfliksa. Pierwszy sezon „The Crown” zaczyna się w momencie, kiedy 26-letnia Elżbieta musi objąć tron w wyniku nagłej śmierci swojego ojca, Jerzego VI. W ostatniej odsłonie serialu, która trafiła na platformę 15 listopada do obsady dołączyły m.in. Gillian Anderson, która wcieliła się w rolę Margaret Thatcher, a także Emma Corrin, która zagrała księżną Dianę. Czwarty sezon produkcji Netfliksa sprawił, że media na całym świecie ponownie przypomniały historię królowej ludzkich serc, jej niebanalne stylizacje oraz trudne relacje z brytyjską rodziną królewską.

„The Crown”. Wpadka czy celowy zabieg?

Dociekliwi fani produkcji zauważyli w jednym z odcinków nietypowego gościa na planie. W trzecim odcinku serialu obok królowej Elżbiety II przebiega mysz. Chodzi o moment, gdy monarchini zostaje poinformowana przez księcia Karola, że ten oświadczył się księżnej Dianie. Nikt nie zauważa zbuntowanego gryzonia i nigdy nie odgrywa on żadnej roli w całym odcinku. Nie wiadomo, czy pojawienie się myszy na planie serialu było celowym zabiegiem, czy po prostu zwierzak wkradł się na plan. Doniesienia internautów potwierdzono na oficjalnym profilu serialu. „Wybitny gościnny aktor w serialu dramatycznym?” - napisano.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, gdy na planie serialu pojawia się mysz. Tak było również w poprzednich sezonach The Crown. Jak przypomina „Harper's Bazaar”, jedna z anegdot mówi, że w pałacu Buckingham faktycznie jest problem z gryzoniami. Miał on być szczególnie widoczny w trakcie wizyty Baracka Obamy w Londynie w 2011 roku.

