Piękna wnuczka Grażyny Szapołowskiej. 20-latka pójdzie w ślady babci?

O Karolinie Matej po raz pierwszy stało się głośno dwa lata temu. Wówczas zaśpiewała ze swoją babcią Grażyną Szapołowską jeden z utworów, który znalazł się na płycie „Kochaj mnie”. Autorką tekstu była córka aktorki – Katarzyna Jungowska. 20-latka prowadzi swój kanał w serwisie Youtube, gdzie publikuje swoje wykonania znanych przebojów. Pojawiła się także na przesłuchaniach w ciemno w ostatniej edycji programu „The Voice of Poland”, gdzie wykonała „Love Me Like You” Ellie Goulding. Wraz z babcią wzięła udział w sesji dla magazynu „Wysokie obcasy Extra”.

— Mam z babcią bardzo dobre relacje. Śmiałabym powiedzieć, że troszeczkę lepsze niż z mamą. Babcia traktuje mnie też jako swoją córkę. Codziennie się z nią widuję, gotuje mi. Jestem z nią bardzo blisko (…) Babcia bardzo lubi słuchać jak śpiewam. Ma nawet fortepian, który ostatnio nastroiła. Każe mi przychodzić grać i śpiewać na cały dom — opowiadała Karolina Matej.

Karolina Matej zostanie aktorką?



Jej mama Katarzyna Jungowska zdradziła, że 20-latka właśnie dostała się na Wydział Aktorski w Warszawskiej Szkole Filmowej. – Wiedzieliśmy, że Karolina chce być aktorką, ale o tym, że zdaje do szkoły filmowej, dowiedzieliśmy się, kiedy już otrzymała wyniki. Nie powiedziała nam, że startuje na studia w tym roku, żeby zrobić nam niespodziankę i udało się. Bardzo w nią wierzę i w przyszłości chętnie obsadzę w jakiejś swojej produkcji – powiedziała „Super Expressowi”.

