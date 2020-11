„The Crown”. Brat księżnej Diany krytykuje serial. „Będę bronił jej pamięci”

Charles Spencer poinformował podczas wywiadu, że twórcy serialu pytali jego rodzinę, czy mogą kręcić sceny w ich rodzinnym domu w Northamptonshire w Anglii. – Odpowiedziałem, że oczywiście, że nie. Martwię się o to, że ludzie oglądając taki program zapominają, że to fikcja. Szczególnie obcokrajowcy zakładają, że to lekcja historii. Cóż, nie jest tak – podkreślił. – Istnieje wiele domysłów, możesz niektóre inwencje powiesić na faktach, ale fragmenty pomiędzy nie są faktami – wyjaśnił.

Brat księżnej Diany zaznaczył, że czuje, iż jego obowiązkiem jest „stawanie w jej obronie, gdy tylko ma taką możliwość” . – Wyznaczyła mnie na opiekuna swoich synów, więc czuje, że to zaufanie zostało przekazane. Dorastaliśmy razem, jeżeli dorastasz z kimś, to nie jest ważne, kim ona zostaje później. Więc tak, jestem bardzo zdeterminowany, aby bronić jej pamięci – mówił.

Galeria:

Księżna Diana na zdjęciach

4. sezon serialu „The Crown”

Lata 70. XX wieku zbliżają się ku końcowi. Królowa Elżbieta (Olivia Colman) i pozostali członkowie jej rodziny próbują znaleźć odpowiednią kandydatkę na pannę młodą dla księcia Karola (Josh O'Connor), który mimo ukończenia 30 lat nadal pozostaje nieżonaty. Sprawa jest najwyższej wagi — chodzi o zabezpieczenie linii sukcesji do tronu. Z kolei Brytyjczycy zaczynają odczuwać skutki kontrowersyjnej polityki prowadzonej przez Margaret Thatcher (Gillian Anderson). Chłodne stosunki między królową a pierwszą kobietą premierem w historii kraju stają się jeszcze bardziej napięte, gdy Thatcher wciąga monarchię w wojnę o Falklandy-Malwiny, wywołując tym samym tarcia we Wspólnocie Narodów. Karol wdaje się w bajkowy romans z młodą lady Dianą Spencer (Emma Corrin), co pokrzepia serca zmęczonych trudami życia Brytyjczyków. Tymczasem za pałacowymi bramami zaczynają się ujawniać coraz większe podziały.

Gdzie oglądać serial „The Crown” ?

Wszystkie cztery sezony serialu „The Crown” dostępne są na platformie streamingowej Netflix. Najnowszy sezon oglądać możemy od niedzieli 15 listopada.

Czytaj też:

Sondaż CBOS o stacjach telewizyjnych. TVP z najgorszym wynikiem w historii