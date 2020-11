Niedzielski pytany o słowa Górniak. „Zawsze jest czas, żeby zmądrzeć”

Kontrowersyjne słowa Edyty Górniak, które odbiły się szerokim echem w całym kraju, miały paść podczas prawie trzygodzinnej relacji na żywo, prowadzonej przez 47-latkę na Instagramie. Piosenkarka zmieniła status swojego profilu na „prywatny”, dlatego dostęp do nagrania jest ograniczony. Widzieli go jednak zapewne w całości ci, którzy masowo w sieci odpowiedzieli na jej wygłoszone przez nią tezy. Najczęściej znani – tak jak poseł PiS Jerzy Polaczek, były szef GIS Marek Posobkiewicz, Dominika Tajner czy Piotr Bałtroczyk – odnosili się do informacji, jakoby Górniak stwierdziła, że w szpitalach nie leżą chorzy, a statyści. Mówiła ponadto, że najlepsza na odporność jest witamina D oraz oregano. Piosenkarkę skrytykowała rzesza gwiazd i medycznych autorytetów, w tym prof. Andrzej Horban, Fiolka Najdenowicz czy Magda Gessler. Niedługo później na słowa krytyki postanowiła odpowiedzieć sama Górniak, w poście na Facebooku nazywając osoby negatywnie odnoszące się do jej podejścia „bezmyślnymi baranami” i próbując wyjaśnić, co dokładnie miała na myśli.

Niedzielski: Zawsze jest czas, żeby zmądrzeć

Dziś o słowa Górniak pytany był na antenie RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski. – Moja mama powtarzała, że zawsze jest czas, żeby zmądrzeć (...) Ja nie bardzo mam czas, żeby czytać „internety” , ale słyszę, że poziom absurdu jest już przekraczany. Zapraszam do nas, żeby się przekonać, że koronawirus naprawdę istnieje. Jeśli ktoś nie widzi, w jakim chaosie teraz żyjemy, to naprawdę nie wiem, co mogę powiedzieć – stwierdził.

Odnosząc się do samej szczepionki zapewnił, że na polskim rynku nie znajdzie się produkt, który „nie otrzyma certyfikacji i nie zostanie przebadany” . – Ja myślę, że do wiosny-początku lata powinniśmy się już zaszczepić. Wtedy trochę nasze życie powinno się zmienić. Jednak ten wirus z nami pewnie zostanie, więc będziemy musieli dalej żyć w reżimie sanitarnym. Nie można myśleć, że się przeczeka pandemię – zaznaczył.

