„The Crown”. Wszystko, co musisz wiedzieć o kolejnych sezonach. Kto wcieli się w bohaterów?

Ile sezonów „The Crown” przed nami?

Peter Morgan przyznawał w wielu wywiadach, że początkowo „The Crown” miało liczyć trzy sezony i przedstawiać fabularnie 60-letnią historię, jednak ostatecznie koncepcja zamieniła się na sześciosezonową narrację. W styczniu 2020 roku Morgan poinformował, że po tym, jak zaczął pracować nad 5. sezonem stwierdził, że będzie to idealne zakończenie tej historii. Zdanie zmienił jednak kilka miesięcy później. Wydał oświadczenie, w którym poinformował, że gdy zaczął omawiać z zespołem wydarzenia z 5. sezonu szybko doszli do wniosku, że „aby oddać hołd bogactwu i złożoności historii, powinni wrócić do planu stworzenia sześciu sezonów”.





W jakim momencie zakończy się serial „The Crown”?

Wszystko wskazuje na to, że historia zakończy się w 2012 roku, w związku z czym najprawdopodobniej obejmie ślub Williama i Kate Middleton, który miał miejsce w 2012 roku. Możliwe jednak jest także, że 6. sezon skończy się w okolicach 2002 roku, kiedy to królowa Elżbieta II obchodziła Złoty Jubileusz panowania. W tej koncepcji zobaczylibyśmy także moment śmierci księżnej Małgorzaty (9 lutego 2002 roku).





Kiedy zobaczymy 5. sezon „The Crown”?



Portal „The Hollywood Reporter” potwierdził w źródłach związanych z produkcją serialu, że piąty sezon „The Crown” rozpocznie prace na planie w 2021 roku. Oznacza to, że kolejną część historii zobaczymy prawdopodobnie w 2022 roku.



Kto wcieli się w kolejnych sezonach w królową Elżbietę II?



Morgan i Netflix poinformowali, że w rolę Elżbiety II w dwóch końcowych sezonach serii wcieli się Imelda Staunton („Vera Drake”, „Downton Abbey”, „Harry Potter i Zakon Feniksa”). „Jestem naprawdę zaszczycona, mogąc dołączyć do tak wyjątkowego, kreatywnego zespołu i doprowadzić >>The Crown<< do końca” - przekazała aktorka w wydanym oświadczeniu.



Kto zagra księżną Małgorzatę?

Młodszą siostrę królowej, księżną Małgorzatę w kolejnych sezonach zagra Lesley Manville („Ordinary Love”, „Nić widmo”). „Nie mogłabym być szczęśliwsza. Pałeczkę przekazują mi dwie potężne aktorki i naprawdę nie chce nikogo zawieść. Poza tym grać rodzeństwo z moją drogą przyjaciółką Imeldą Staunton będzie dla mnie po prostu pełnią szczęścia” – przekazała w oświadczeniu aktorka.





Kto zagra księcia Filipa?



Już wiemy, że w rolę księcia Edynburga, którego najpierw grał Matt Smith, a następnie Tobias Menzies, teraz wcieli się Jonathan Pryce („Dwóch papieży”, „Gra o tron”, „Żona”).



Kto wcieli się w księżną Dianę?



Dianę Spencer grała w ostatnim, czwartym sezonie „The Crown” Emma Corrin. Najbardziej burzliwe lata zmarłej księżnej zostaną z kolei udokumentowane przez Elizabeth Debicki („Wielki Gatsby”, „Tenet”). „Duch księżnej Diany, jej słowa i czyny, żyją w sercach tak wielu ludzi. To prawdziwy przywilej i zaszczyt, że mogę dołączyć do obsady tak mistrzowskiego serialu” – przekazała aktorka.



Kto zagra księcia Karola?



Następcę tronu w kolejnych dwóch sezonach serii zagra Dominic West („The Affair”, „Prawo ulicy”, „Tomb Raider”). Czytaj też:

