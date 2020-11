Pamiętniki Alana Rickmana zostaną wydane w formie książki. Aktor pisał je przez ponad 25 lat

Ponad 27 tomów pamiętników zmarłego aktora Alana Rickmana, zostanie opublikowanych w formie książki. W niedzielę ogłoszono, że prawa do ich wydania nabyła Sarah Crichton z Henry Holt and Company, należącej do wydawnictwa Macmillan.

Pamiętniki legendarnego aktora Alana Rickmana, znanego z ról w takich produkcjach jak seria „Harry Potter” , „To właśnie miłość” , „Rozważna i romantyczna” czy „Szklana pułapka” , pisane są odręcznie. jak podała Henry Holt and Company, aktor rozpoczął ich pisanie od wczesnych lat 90. i kontynuował to do końca swojego życia. „Dzienniki przedstawiają rzadki portret światowej klasy aktora, niestrudzonego działacza politycznego, zapalonego podróżnika i oddanego przyjaciela (...) Dzienniki dają rzadki wgląd w umysł człowieka i świat artystyczny, społeczny i polityczny, w którym żył” – czytamy w oświadczeniu firmy. Pamiętniki obejmują ponad 25 lat życia i kariery Rickmana, w trakcie gdy zagrał w filmach takich jak „Harry Potter” , „Szklana pułapka” , „To właśnie miłość” i nie tylko. Książka ma ukazać się jesienią 2022 roku. Alan Rickman zmarł na raka trzustki w 2016 roku. Miał 69 lat. Czytaj też:

„The Crown” sezon 4. Trudny quiz z serialu. Ile zapamiętałeś?