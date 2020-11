Odważna okładka magazynu „Vogue Polska”. Anja Rubik pozuje nago

„Są to najważniejsze i najbardziej osobiste okładki oraz autoportrety w mojej karierze. Tworzenie obrazów jest moim językiem, sposobem w jaki wyrażam mój protest, mój bunt, naszą siłę, ból, złość i nadzieję. Wierzę, że fotografia ma ogromną moc, może przyciągać uwagę, wzbudzać emocje, rozpoczynać rozmowy, mobilizować nas do działania i do zmian” – napisała Anja Rubik na Instagramie. Modelka do postu dołączyła zdjęcia okładki grudniowego wydania „Vogue Polska”.

W dalszej części wpisu modelka odniosła się do decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że aborcja przeprowadzana w przypadku podejrzenia ciężkich wad płodu – jest niezgodna z Konstytucją. Przypomnijmy – pozostałe obowiązujące wyjątki aborcyjne to usunięcie ciąży pochodzącej z gwałtu i usunięcie ciąży, która zagraża życiu lub zdrowiu matki. Ich nie dotyczy decyzja TK.

Anja Rubik na okładce „Vogue Polska”

„Prawo kobiety do wyboru jest papierkiem lakmusowym, czyli sprawdzianem dla zdrowego, postępowego społeczeństwa. Decyzja Trybunału Konstytucyjnego będzie miała wpływ na polską społeczność na dziesięciolecia. Władza zniewala kobiety zakazem aborcji i ograniczaniem praw reprodukcyjnych” – napisała modelka.

Na okładce „Vogue Polska” Anja Rubik pozuje w bordowej tkaninie, która oplata jej ręce. Modelka jest naga, a na twarzy ma czerwoną błyskawicę. Rubik we wpisie na Instagramie podkreśliła, że prawa reprodukcyjne to prawa człowieka. „Gwarantują możliwość i wolność decydowania o naszym życiu, o naszym ciele, naszym zdrowiu i naszym losie” – dodała na zakończenie.

