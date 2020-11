„Beau is Afraid”. Joaquin Phoenix zagra w nowym filmie Ariego Astera?

W czerwcu 2020 roku Aster ogłosił, że planuje wyreżyserowanie „koszmarnej komedii” , a ostatnio poinformował, że napisał zupełnie nowy szkic tego projektu. Nie zdradził zbyt wiele na temat samego filmu, jednak przyznał, że chciałby, aby był dłuższy, niż jego poprzednie produkcje. Podał, że chce, aby film był dwa razy dłuższy niż Midsommar. – Wiem tylko, że potrwa to 4 godziny – przekazał.

Portal DiscussingFilm poinformował, że film nosi roboczy tytuł „Beau is Afraid” . „Będzie to najprawdopodobniej następny film Ariego Astera i projekt, który uważany jest przez niego jak priorytet. On napisze scenariusz, wyreżyseruje i wyprodukuje film” – czytamy.

Najbardziej ekscytującą wiadomością na temat nowego filmu Astera jest jego potencjalna gwiazda. Na Twitterze DiscussingFilm podano, że „Joaquin Phoenix jest w trakcie rozmów, aby zagrać w nadchodzącym obrazie” . Fani horrorów na myśl o współpracy Aster-Phoenix od razu zasypali sieć pełnymi ekscytacji komentarzami.

„Jeśli Joaquin Phoenix zagra w projekcie, wcieli się w główną rolę Beau. Opisywany jest jako niespokojny, ale przyjemnie wyglądający mężczyzna, który ma napięte stosunki ze swoją apodyktyczną matką. Na ich związek wpływa fakt, że nigdy nie poznał swojego ojca” – czytamy na portalu.

Czytaj też:

„The Crown”. Wszystko, co musisz wiedzieć o kolejnych sezonach. Kto wcieli się w bohaterów?