AMA 2020. Występ Jennifer Lopez zbyt seksowny? Telewizje rozważały cenzurę

Według zagranicznych mediów stacja ABC miała rzekomo nawet myśleć nad ocenzurowaniem występu, który był – według komentatorów – jednym z najseksowniejszych w całej karierze 51-letniej Jennifer Lopez.

Na scenie JLo wystąpiła z Malumą, latynoskim gwiazdorem. Piosenki, które wykonywali – „Pa 'Ti” i „Lonely” – promują najnowszą komedię romantyczną „Marry Me” z piosenkarką w głównej roli.

Plotkarski portal Page Six ujawnił, że amerykańska stacja ABC myślała nawet o ocenzurowaniu tego występu, gdyż część widzów mogła go uznać za bardzo kontrowersyjny i zbyt seksowny dla młodszych odbiorców. Przypomnijmy, w lutym 2020 roku, gdy Shakira i Jennifer Lopez wystąpiły razem na Super Bowl, do Federalnej Komisji Łączności wpłynęło 1300 skarg od widzów, którzy uznali show za zbyt wyzywające.

