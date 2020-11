Polska marka i kolekcja inspirowana stylem księżnej Diany. W kampanii Marieta Żukowska

The Odder Side The Crown to limitowana kolekcja ubrań, inspirowana stylem księżnej Diany. W kampanii promującej kolekcję wystąpiła Marieta Żukowska. Aktorka pozuje w swetrach, które cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym.

Ubrania nie będą dostępne w regularnej sprzedaży, o czym poinformowała marka w mediach społecznościowych. The Odder Side zorganizowało konkurs, w ramach którego można wygrać zaprezentowane produkty. Szczegóły zostały zaprezentowane w poście na Instagramie.

4. sezon serialu „The Crown”. O czym jest?

Lata 70. XX wieku zbliżają się ku końcowi. Królowa Elżbieta (Olivia Colman) i pozostali członkowie jej rodziny próbują znaleźć odpowiednią kandydatkę na pannę młodą dla księcia Karola (Josh O'Connor), który mimo ukończenia 30 lat nadal pozostaje nieżonaty. Sprawa jest najwyższej wagi — chodzi o zabezpieczenie linii sukcesji do tronu.

Z kolei Brytyjczycy zaczynają odczuwać skutki kontrowersyjnej polityki prowadzonej przez Margaret Thatcher (Gillian Anderson). Chłodne stosunki między królową a pierwszą kobietą premierem w historii kraju stają się jeszcze bardziej napięte, gdy Thatcher wciąga monarchię w wojnę o Falklandy-Malwiny, wywołując tym samym tarcia we Wspólnocie Narodów.

Karol wdaje się w bajkowy romans z młodą lady Dianą Spencer (Emma Corrin), co pokrzepia serca zmęczonych trudami życia Brytyjczyków. Tymczasem za pałacowymi bramami zaczynają się ujawniać coraz większe podziały.

