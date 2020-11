„Przez trzy lata stałam na szpilkach w zimie”. Kożuchowska o pracy przy serialu „M jak miłość”

– Weźmy rok bodajże 2003. Wówczas od trzech lat byłam na planie serialu „M jak miłość", który święcił swoje triumfy popularności. Był oglądany przez 10 mln widzów. Zdjęcia mieliśmy przez okrągły rok, była to bardzo duża produkcja. Mój wątek miał miejsce na wsi, to była serialowa Grabina, sady, pola, otwarte przestrzenie – powiedziała aktorka w wywiadzie dla magazynu „Forbes”, wspominając początki prac na planie „M jak miłość”.

Na planie nie mieliśmy nawet kampera ani przyczepy, gdzie mogliśmy się schronić na przykład przed deszczem, wiatrem czy mrozem. I ja przez te trzy lata stałam na szpilkach w zimie, w cienkich rajstopkach, w kusym płaszczyku gdzieś na polnej drodze – kontynuowała.

„M jak miłość”. Kożuchowska o warunkach pracy

W dalszej części wywiadu Małgorzata Kożuchowska opisała specyfikę pracy aktorów. – Praca na planie to w dużej mierze czekanie. Na początku jest próba, później trzeba ustawić kamery, później kamery trzeba przestawić. Aktor czeka. Jedynym miejscem, gdzie mogłam się wówczas schronić, był... samochód dźwiękowca – stwierdziła.

Aktorka w wywiadzie dla magazynu „Forbes” wyjaśniła także, dlaczego nie zabiegała o to, by poprawić sytuację. – W szkole teatralnej uczono nas pokory. Nasi profesorowie mówili, że to zawód dla ludzi, którzy mają stalowe nerwy i końskie zdrowie. Duszę motylka i skórę hipopotama. Wyszłam z niej z takim poczuciem, że jeśli mam stać i czekać, to będę to robić. Skoro Teresa Lipowska czeka, skoro Witek Pyrkosz stoi na mrozie obok mnie, jeśli wielu aktorów bardziej doświadczonych ode mnie wytrzymuje, to dlaczego ja mam się buntować. Wydawało mi się to nie na miejscu – przekazała. Ostatecznie udało się wynegocjować kamper, dzięki czemu praca na planie stała się przyjemniejsza.

Małgorzata Kożuchowska przez kilkanaście lat wcielała się w postać Hanny Mostowiak. Aktorka zakończyła współpracę z serialem „M jak miłość” w 2011 roku.



