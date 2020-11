Pamiętacie wpadkę z gwoździem w „PnŚ”? Rogalska jest z niej znana na całym świecie

Jak tłumaczył iluzjonista, sztuczka ta była z powodzeniem pokazywana przez niego wiele razy. Tuż przed rozpoczęciem programu przeprowadzono również próbę kamerową. Niestety na wizji trick się nie udał. Marzena Rogalska skaleczyła się w rękę i w asyście członków ekipy „PnŚ" pojechała do szpitala. Lekarze ustalili, że skaleczenie jest powierzchowne. Do sprawy tuż po sytuacji odniosła się sama dziennikarka. – Nie mam urazu do Pana Ząbka. Dziękuję za troskę wszystkim. Takie rzeczy się zdarzają – przekazała.

„A to nie jest ten program...?”

Teraz o zdarzeniu przypomniał Aleksander Sikora, który w kontekście tej sytuacji spotkał się z zabawną wymianą zdań w Singapurze. Dziennikarz, który także pracuje w śniadaniówce opowiedział, że nagrywając felietony do „PnŚ” podeszła do niego kobieta, która handlowała owocami i zapytała, do jakiego programu realizują materiał. – Ona tak myśli, myśli i mówi: „A to nie jest ten program, w której prowadzącej przebito rękę gwoździem?” – opowiedział w rozmowie z „Faktem” Sikora.

Czytaj też:

Eurowizja Junior 2020. 10-letnia Ala Tracz ma szansę wygrać pojedynek?