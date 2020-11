„Elegia dla bidoków” już na platformie Netflix! O czym jest film?

J.D. Vance (Gabriel Basso), były marine z południowego Ohio, a obecnie student Szkoły Prawa Uniwersytetu Yale, jest blisko zdobycia wymarzonej pracy, gdy kryzys rodzinny zmusza go do powrotu w rodzinne strony, o których starał się zapomnieć. J.D. musi zacząć na nowo układać sobie relacje ze swoją niełatwą appalaską rodziną, w tym z uzależnioną matką Bev (Amy Adams). Wspominając swoją babkę Mamaw (Glenn Close), twardą i inteligentną kobietę, która go wychowała, J.D. zaczyna akceptować niezatarty wpływ rodziny na jego własną ścieżkę życiową.

Oparty na powieści J.D. Vance’a z listy bestsellerów „New York Timesa” film „Elegia dla bidoków” w reżyserii laureata Oscara, Rona Howarda, to bardzo osobiste i poruszające wspomnienia, z których wyłania się obraz doświadczeń tworzących życie rodzinne. Historia rodziny J.D. to opowieść o trzech fascynujących pokoleniach i ich zmaganiach, by przetrwać i odnieść sukces.

Film „Elegia dla bidoków” (2020) wyreżyserowany został przez Rona Howarda na podstawie scenariusza Vanessy Taylor. W głównych rolach zagrali: Haley Bennett, Amy Adams, Glenn Close, Freida Pinto, Sunny Mabrey, Bo Hopkins, Dylan Gage, Gabriel Basso i David Atkinson.

Czytaj też:

Trudny quiz z 4. sezonu „The Crown”. Sprawdź się!