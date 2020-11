„Top Model”. Dominic D'Angelica usunięty z programu. TVN wydał oświadczenie

Przypomnijmy, z informacji, które podał portal Pudelek.pl, powołując się na rządowe strony hrabstwa Amador w Kalifornii wynika, że Dominic D’Angelica, w 2011 roku został skazany za uprawianie seksu oralnego z osobą nieletnią poniżej 16. roku życia. 22-latek otrzymał wtedy wyrok 60 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Kolejne trzy lata później władze uznały, że mężczyzna naruszył warunki zawieszenia wyroku i ponownie aresztowano go w 2014 roku, razem z jego bratem bliźniakiem Stefanem. Postawiono im zarzuty pobicia, a Dominic trafił na 5 miesięcy do więzienia.

Rodzina kontaktowała się ze stacją?

Dziennikarze Pudelka twierdzą ponadto, że rodzina ofiary kontaktowała się już w sierpniu 2020 roku z osobami odpowiedzialnymi za produkcję „Top Model” . „Wszystkie informacje są zawarte w publicznym rejestrze, do którego polscy obywatele nie mają jednak dostępu. Matka ofiary ma wszystkie potrzebne dokumenty i zdjęcia ze sprawy. Warto wspomnieć, że rodzina ofiary dowiedziała się w sierpniu, że Dominic wziął udział w programie i próbowali skontaktować się z produkcją, jednak nie uzyskali żadnej odpowiedzi” – przekazała w rozmowie z portalem osoba z fundacji Operation Care Amador County.

Oświadczenie TVN

Do informacji o kryminalnej przeszłości uczestnika „Top Model” odniosła się we wtorek stacja TVN. „W związku z informacjami o przeszłości Dominica D’Angelica, który okazał się skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne, został on usunięty z finału Top Model. Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu. W tej chwili sprawdzamy okoliczności, w jakich do tego doszło. Jeśli okaże się, że w procesie rekrutacji tego uczestnika nie zachowano należytej staranności, zostaną wyciągnięte konsekwencje” – czytamy.

