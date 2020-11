Winona Ryder sprzedaje dom w San Francisco. Tak mieszkała aktorka

Aktorka zakupiła dom w 1995 roku za 1,3 mln dolarów, więc jeżeli uda się jej go teraz sprzedać, zrobi to z ogromnym zyskiem. Od 25 lat Ryder, aktorka dwukrotnie nominowana do Oscara ( „Wiek niewinności” , „Małe kobietki” ), mieszka w tym samym domu w zamożnej dzielnicy Cow Hollow.

Dom, który sprzedaje aktorka w San Francisco, został zbudowany w 1902 roku i znajduje się w wysokiej części okolicy, która graniczy od północy z Marina District i elegancką Pacific Heights od południa. W środku posiadłości są trzy sypialnie i dwie pełne oraz jedna niepełna łazienka.

Wszystkie zdjęcia posiadłości możecie obejrzeć w naszej galerii.

