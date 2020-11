Olga Kalicka rodziła 11 godzin. „Jesteś obnażona, wyglądasz strasznie…”

Katarzyna Burzyńska w ramach serii wywiadów dla „Wywiadówki”, przeprowadziła wywiad z Olgą Kalicką. Aktorka m.in. opowiedziała, czy jej pierwsza ciąża była planowana. – W naszym przypadku to rzeczywiście los zadecydował, nawet śmielej bym powiedziała: Bóg. Ja naprawdę czuję, że zostałam powołana do tego, żeby być mamą. Dowiedziałam się bardzo późno – byłam na początku trzeciego miesiąca – powiedziała.

W dalszej części wywiadu, który został opublikowany na stronie Baby By Ann, Olga Kalicka przekazała, że nic nie wskazywało na to, że jest w ciąży. – A w związku z tym, że byłam w ferworze pracy, bo kończyłam film w Rosji, jednocześnie prowadziłam tutaj program „World of dance”, miałam 6 spektakli w różnych teatrach w Warszawie, głównie w Teatrze Kwadrat i jeszcze schudłam przez te 2 pierwsze miesiące, to wydawało mi się niemożliwe, żebym była w ciąży, a jednak to się wydarzyło – opisała.

Olga Kalicka opowiada o macierzyństwie. „Mówienie o tym jest ciężkie”

Mówienie o tym jest ciężkie, bo teraz jestem niesamowicie szczęśliwa i bardzo wdzięczna Bogu, że Aleksy pojawił się akurat w tym momencie mojego życia, dziś wiem, że to był naprawdę idealny moment. Natomiast wtedy to było trudne… Mimo tego, że ja się dzieci nie bałam. Mam starsze siostry, które je mają; jedna z nich urodziła pół roku wcześniej niż ja – byłam ze wszystkim na bieżąco. Moje siostry mają też starsze dzieci, którymi się zajmowałam i przechodziłam z nimi wszystkie etapy – opisała Olga Kalicka w rozmowie z Katarzyną Burzyńską.

Aktorka przekazała także, że jej siostry opowiadały nie tylko o jasnych stronach macierzyństwa. Zaznaczyła także, że na tamtym etapie życia była osobą niezależną z mieszkaniem na kredyt, pracą. – I kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, wiedziałam, że to ogarnę, bo jestem typem zadaniowca – stwierdziła. Olga Kalicka dodała, że mimo wszystko sytuacja, w której się znalazła była dla niej trudna, ponieważ jej partner mieszkał na stałe w USA. Po czasie aktorka przyznaje, że „nic piękniejszego niż macierzyństwo nie mogło się jej przytrafić”.

Olga Kalicka opowiedziała o swoim porodzie. Trwał 11 godzin

Olga Kalicka w „Wywiadówce” opisała również, jak przebiegał jej poród. – Mój poród trwał dość długo, bo w sumie 11 godzin. To był trudny moment również dla związku. Byliśmy na tej sali razem i wtedy nie ma już żadnych barier: jesteś obnażona, wyglądasz strasznie… – powiedziała. – Na początku były żarty, ale potem wkradła się panika i jeszcze ten ból…W pewnym momencie lekarz powiedział: Pani Olgo, albo Pani zaraz urodzi, albo zabieramy Panią na cesarkę. A ja wiedziałam, od początku wiedziałam, że urodzę naturalnie i koniec – kontynuowała aktorka.

