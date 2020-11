Afera w „Top Model”. Piróg: Wyrok wykonany zaocznie przez media i internautów jest skandaliczny

Michał Piróg skomentował zamieszanie wokół byłego już uczestnika programu „Top Model” i jego niechlubnej przeszłości. – Od 10 lat pracuje przy programie "Top Model", a od 18 lat w stacji TVN i proszę mi wierzyć, że gdyby były jakiekolwiek podejrzenia wobec uczestnika i jego przeszłości, na pewno nie mielibyśmy go w programie – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Michał Piróg. Prowadzący program dodał, że na tyle na ile to możliwe, informacje o uczestnikach są weryfikowane. – Tak samo jak sprawdzamy ich kondycję psychofizyczną, bo mamy świadomość, że pracujemy na żywych organizmach przez kilka miesięcy produkcji – tłumaczył.

Piróg: Młodzi ludzie robią różne rzeczy i nie zawsze stoi za tym ich zła wola

Piróg podkreślił, że o zamieszaniu w programie dowiedział się z mediów. – Od kiedy wczoraj dotarły do nas, do stacji TVN informacje o tej sprawie, robimy wszystko, aby ją wyjaśnić. Jednak wyrok, który został wykonany zaocznie przez media i internautów, jest skandaliczny. Rozumiem, że mówimy o sytuacji, która jeśli okaże się prawdą, jest niewybaczalna, ale musimy pamiętać, że młodzi ludzie robią różne rzeczy i nie zawsze stoi za tym ich zła wola – wyjaśnił.

– Jestem nauczony przez moich rodziców, aby nigdy nie wydawać osądu tak długo, jak nie mam pewności co do tego, czy oskarżenia są słuszne. Dominic został usunięty z programu, ponieważ faktycznie taka sprawa miała miejsce (oskarżenie o seks z osobą poniżej 16. roku życia – przyp. red) w Stanach Zjednoczonych. Nie został wsadzony do więzienia. Nie został skazany i doskonale wiemy, jak wiele spraw toczy się przeciwko osobom, które tak długo jak nie zostaną uznane za winnych przez sąd, nie powinny być traktowane jako winne – stwierdził dodając, że lincz, który w dzisiejszych czasach jest tak łatwo dokonywany na ludziach, jest czymś przerażającym.

Zdaniem tancerza udział Dominica w programie nie powinien wzbudzać takich emocji, gdyby od początku jego kryminalna przeszłość była znana produkcji. – Jeśli podejrzenia wobec Dominica okażą się prawdziwe, to nawet nie my możemy wyciągnąć wobec niego konsekwencje, bo zrobił to amerykański system prawny i widocznie uznał, że ten człowiek może już funkcjonować w społeczeństwie. A wystąpienie w programie telewizyjnym nie jest zbrodnią. To, że my i stacja o tej sytuacji nie wiedzieliśmy, jest inną kwestią – podsumował.

Co na to jury „Top Model”?

Marcin Tyszka nie chciał komentować doniesień na temat byłego już uczestnika programu i polecił zapoznanie się z oficjalnym komunikatem stacji. W obronie Dominica stanął natomiast Dawid Woliński. Zniszczyć człowieka, jakie to proste – napisał na swoim Instastory.

TVN: Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu

Informacja o uczestniku „Top Model” pojawiła się na rządowych stronach hrabstwa Amador w Kalifornii przywołał historię z 2011 roku. Wynika z niej, że Dominic D’Angelica został wówczas skazany za uprawianie seksu oralnego z osobą poniżej 16. roku życia. 22-latek otrzymał wtedy wyrok 60 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Trzy lata później władze uznały, że mężczyzna naruszył warunki zawieszenia i ponownie aresztowały go w 2014 roku, razem z jego bratem bliźniakiem Stefanem. Mężczyznom postawiono wówczas zarzuty pobicia, a Dominic trafił na 5 miesięcy do więzienia.

Zapoznając się z informacjami o kryminalnej przeszłości mężczyzny, TVN wykluczył go z finału tegorocznej edycji „Top Model”. „Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu. W tej chwili sprawdzamy okoliczności, w jakich do tego doszło. Jeśli okaże się, że w procesie rekrutacji tego uczestnika nie zachowano należytej staranności, zostaną wyciągnięte konsekwencje” – czytamy w oświadczeniu stacji.

