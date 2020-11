Czwarty sezon „The Crown” a prawdziwa historia. Netflix przygotował wyjątkowe nagrania

Netflix przygotował niespodziankę dla fanów brytyjskiej rodziny królewskiej i serialu The Crown. Na oficjalnym kanale w serwisie Youtube zamieszczono serię filmików, dzięki którym można się dowiedzieć m.in. czy książę Karol i księżna Diana, pomimo rosnącej opozycji i prywatnych zawirowań, odbyli udaną podróż po Australii i Nowej Zelandii w 1983 roku. Na nagraniach pokazano także, w jaki sposób córka sprzedawcy została pierwszą w historii kobietą na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Netlfix stara się również znaleźć odpowiedź na pytanie, co spowodowało starcia pomiędzy królową Elżbietą i Margaret Thatcher w latach 80-tych.

Historia a „The Crown”: Księżna Diana – historia prawdziwa

Choć skomplikowane, ścieżki Diany Spencer doprowadziły ją do pałacu Buckingham. Jaką cenę przyszło jej za to zapłacić? Anita Rani odkrywa materiały archiwalne i dokonuje spostrzeżeń na temat burzliwych wczesnych lat życia Księżnej.



Historia a „The Crown”: Królowa vs Premier Margaret Thatcher

Co spowodowało starcia pomiędzy królową Elżbietą i Margaret Thatcher w latach 80-tych? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.



Historia a „The Crown”: Charles i Diana w podróży do Australii

Czy książę Karol i księżna Diana, pomimo rosnącej opozycji i prywatnych zawirowań, odbyli udaną podróż po Australii i Nowej Zelandii w 1983 roku? Anita Rani z udziałem aktorów Emmy Corrin (Diana) i Josha O'Connora (Charles), odtwarza te zdarzenia i prezentuje wspaniałe archiwalne nagrania kluczowych momentów z trasy.



Historia a „The Crown”: Księżna Diana i podróż do Nowego Jorku

Oczekiwano, że krótka podróż księżnej Diany do Nowego Jorku w 1989 roku będzie lawiną wytwornych przyjęć i szaleństw zakupowych, ale zamiast tego jej działania oszołomiły świat. Anita Rani przedstawia historię, opartą na rzadko oglądanych materiałach archiwalnych, doniosłej solowej wizyty Diany i odkrywa, dlaczego to znaczyło tak wiele dla tak wielu.



Historia a „The Crown”: Margaret Thatcher dochodzi do władzy

W jaki sposób córka sprzedawcy została pierwszą w historii kobietą na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii? Przeanalizujmy dojście do władzy Margaret Thatcher i to, jak jej przekonania na zawsze zmieniły Wielką Brytanię.



Historia a „The Crown”: upadek Margaret Thatcher

Dlaczego kadencja Margaret Thatcher jako premiera dobiegła tak brutalnego końca? Anita Rani bada konflikty i zdrady, które po 11 latach doprowadziły do odejścia Thatcher.



Historia a „The Crown”: kryzys Księżniczki Małgorzaty

Dlaczego księżniczka Małgorzata przeżyła tak trudny okres w latach 1978-1985? Przyjrzyjmy się losom jej historii miłosnych i odkryjmy, co stało się z dawnymi uczuciami do Antony'ego Armstronga-Jonesa, Petera Townsenda i Roddy'ego Llewellyna.

„The Crown” - o czym jest serial?

Serial „The Crown” bije rekordy popularności. Pierwszy sezon produkcji Netfliksa zaczyna się w momencie, kiedy 26-letnia Elżbieta musi objąć tron w wyniku nagłej śmierci swojego ojca, Jerzego VI. W ostatniej odsłonie serialu, która trafiła na platformę 15 listopada do obsady dołączyły m.in. Gillian Anderson, która wcieliła się w rolę Margaret Thatcher, a także Emma Corrin, która zagrała księżną Dianę. Czwarty sezon „The Crown” sprawił, że media na całym świecie ponownie przypomniały historię królowej ludzkich serc, jej niebanalne stylizacje oraz trudne relacje z brytyjską rodziną królewską.

