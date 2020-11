„Oczy diabła”. Patryk Vega zaprezentował zwiastun szokującego dokumentu o handlu dziećmi

Uwaga – zarówno materiał jak i opis, są drastyczne.

„Opowiem, w jaki sposób w dzisiejszej Europie legalnie sprzedać dziecko do burdelu albo na narządy” – mówi na początku zapowiedzi filmu dokumentalnego Patryk Vega. Reżyser zwraca się także do Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej. „Opowiem Pani, w jaki sposób w dzisiejszej Europie, legalnie sprzedać dziecko do burdelu, albo na narządy. I jak sprawić, żeby tego dziecka, już nikt nigdy nie szukał” – stwierdza. Mówi także, że uratował dziecko, które miało być sprzedane do burdelu, a potem na narządy. „Usiądźmy do stołu i zmieńmy prawo europejskie tak, by ukrócić ten proceder” – apeluje reżyser. „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” – mówi na koniec.

W trakcie zapowiedzi dokumentu słyszymy jak Vega rozmawia z osobami zaangażowanymi w nielegalny proceder handlu dziećmi – matkami, pośrednikami i samymi handlarzami.

Data premiery dokumentu nie jest jeszcze znana.

