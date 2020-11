„Rodzinka rządzi”. Jest pierwszy zwiastun kontynuacji popularnej animacji

„Rodzinka rządzi”

„Rodzinka rządzi" to kontynuacja nominowanej do Oscara przebojowej, animowanej komedii „Dzieciak rządzi" ze studia DreamWorks Animation. Bracia Templeton – Tim i jego mały braciszek, Ted – stali się dorośli i oddalili się od siebie. Tim ma teraz żonę i jest ojcem. Ted jest prezesem funduszu hedgingowego. Tim i jego żona, Carol (żywicielka rodziny), mieszkają na przedmieściach ze swoją super-inteligentną 7-letnią córką Tabithą i uroczą, małą Tiną. Tabitha ubóstwia swojego wuja Teda i chce stać się taki jak on. Mała Tina ujawnia, że jest – ta-da! – tajną agentką BabyCorp z misją odkrycia mrocznych sekretów szkoły Tabithy i jej tajemniczego założyciela, dr. Erwina Armstronga. Dzięki niej bracia Templeton zjednoczą się w nieoczekiwany sposób i odkryją, co naprawdę ma znaczenie.

„Dzieciak rządzi”

Pierwszy film „Dzieciak rządzi” , na całym świecie zarobił ponad 500 milionów dolarów. Nowy film „Rodzinka rządzi „ jest wyreżyserowany przez Toma McGratha, a producentem jest Jeff Hermann (Kung Fu Panda 3). W wersji oryginalnej głosów użyczyli: Alec Baldwin, Jeff Goldblum, Ariana Greenblatt, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Eva Longoria, James Marsden, Amy Sedaris.

Film „Rodzinka rządzi” trafi na ekrany kin 19 marca 2021 roku.

Czytaj też:

Gratka dla fanów „The Umbrella Academy”. Jest pierwszy „smaczek” z 3. sezonu serialu