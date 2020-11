Afera w „Top Model”. Łepkowska i Korwin-Piotrowska o kontrowersjach wokół uczestnika

Dominic D'Angelica, jeden z tegorocznych finalistów popularnego programu stacji TVN „Top Model”, nie będzie walczył o wygraną. Mężczyznę usunięto z show po medialnych informacjach, z których wynikało, że został skazany w USA za przestępstwo seksualne.

Korwin-Piotrowska: Informacja o przestępstwie seksualnym Dominica jest autentyczna

Zarzuty wobec byłego już uczestnika programu wywołały falę kontrowersji. – Mamy 2020 rok, ludzie mają znacznie większą świadomość tego, co jest gwałtem i przemocą, a co nie, m.in. dzięki ruchowi #metoo. Informacja o przestępstwie seksualnym Dominica jest autentyczna. Miał założoną bransoletkę, jest w spisie przestępców seksualnych w USA. Nie mówię, żeby od razu go wykluczyć ze społeczeństwa, ale robienie z niego gwiazdy i nakręcanie jego popularności, to jest kwestia odpowiedzialności producentów show, którą biorą na siebie realizując program – powiedziała Karolina Korwin-Piotrowska w rozmowie z „Faktem”. Zdaniem dziennikarki decyzja o usunięciu uczestnika z programu jest słuszna. – Dziwi mnie jednak, że produkcja nie sprawdziła przeszłości uczestników, zwłaszcza, że to nie jest 16-letni chłopiec a dorosły mężczyzna. Przecież było wiadomo, że w dobie internetu wcześniej czy później ta informacja ujrzy światło dzienne – dodała.

Łepkowska nawiązuje do Polańskiego

Do sprawy odniosła się także Ilona Łepkowska. Scenarzystka nawiązała do historii Romana Polańskiego. – Mówimy o przestępstwie seksualnym. To poważny temat, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Społeczeństwo uważnie zwraca uwagę, czy osoby publiczne, nie mają tego typu skazy. A przecież osoba, która wygrywa tak wielkie i popularne show osobą publiczną się staje – powiedziała. – Przypomnijmy sobie sytuację Romana Polańskiego, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich proporcji – po kilkudziesięciu latach jego karygodne zachowanie dalej na ciąży na jego opinii. Nie można absolutnie promować kogoś, kto dopuścił się takiego czynu, więc dobrze, że stacja natychmiastowo zareagowała i wykluczyła go z walki o zwycięstwo – dodała.

Finał „Top Model” – gdzie oglądać?

Finał programu „Top Model”, bez udziału Dominica D'Angelici, odbędzie się w środę 25 listopada o godzinie 21:30 na antenie stacji TVN.

