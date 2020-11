Marcin Dorociński jak Keanu Reeves. Wystąpił w zwiastunie Medium, horroru od Bloober Team

Dorocińskiego nie bez powodu, ale i nie bez pewnego mrugnięcia okiem porównujemy tu do Keanu Reevesa. Światowej sławy gwiazdor „Matriksa” w ostatnim czasie bardzo mocno zaangażował się w promocję Cyberpunka 2077, a postać bardzo do niego podobna pojawi się w samej grze. Teraz, na mniejszą oczywiście skalę, w jego ślady idzie Marcin Dorociński. W paranormalnym horrorze Medium jego wizerunek także posłużył do stworzenia jednej z postaci.

Medium. Horror psychologiczny od Bloober Team

Dorocińskiego zobaczyć możemy już w zwiastunie horroru, tworzonego przez zasłużone dla gatunku polskie studio. Twórcy Layers of Fear i Observera tym razem zaoferują graczom „podwójną rzeczywistość”. Jako tytułowe medium będziemy przemierzać nie tylko świat realny, ale też jego wynaturzoną wersję, pełną niespokojnych dusz i niebezpieczeństw. Gra zapowiadana na 28 stycznia 2021 roku ma być „psychologicznym horrorem paranormalnym”. Pojawi się na komputerach PC i konsolach Xbox.

