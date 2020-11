Netflix. Nowości w grudniu. Jakie hity przygotowano na okres świąteczny?

Bal

Głównymi bohaterami filmu „Bal” są Dee Dee Allen (w tej roli trzykrotna zdobywczyni Oscara Meryl Streep) i Barry Glickman (laureat nagrody Tony James Corden). To gwiazdy nowojorskiej sceny teatralnej, które muszą przełknąć gorycz porażki, gdy kosztowny spektakl na Broadwayu zalicza wielką klapę, co stawia ich widoki na dalszą karierę pod dużym znakiem zapytania. Tymczasem w małym miasteczku w stanie Indiana licealistka Emma Nolan (debiutantka Jo Ellen Pellman) doświadcza innego rozczarowania: mimo poparcia ze strony dyrektora szkoły (Keegan-Michael Key) przewodnicząca rady rodziców i nauczycieli (Kerry Washington) zabrania jej przyjść na szkolny bal ze swoją dziewczyną Alyssą (Ariana DeBose). Dee Dee i Barry dochodzą do wniosku, że trudna sytuacja Emmy jest idealną szansą na odbudowanie ich publicznego wizerunku. Film „Bal” w reżyserii Ryana Murphy’ego to nakręcona z rozmachem adaptacja nominowanego do nagrody Tony broadwayowskiego musicalu. Autorami scenariusza są Bob Martin i Chad Beguelin.



Niebo o północy

W tej postapokaliptycznej opowieści Augustine (George Clooney), naukowiec pracujący samotnie w Arktyce, stara się powstrzymać Sully (Felicity Jones) i jej ekipę astronautów przed powrotem na Ziemię, na której doszło do tajemniczej katastrofy. Adaptacja cieszącej się uznaniem krytyków książki Lily Brooks-Dalton „Dzień dobry, północy” w reżyserii George’a Clooneya. W pozostałych rolach: David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir i Tiffany Boone. Premiera na Netflix już 23 grudnia.



Mank



Nowy film Davida Finchera przedstawia losy Hermana J. Mankiewicza, autora scenariusza do legendarnego już filmu „Obywatel Kane” (Oscar z 1941 roku). Występują: nagrodzony Oscarem Gary Oldman, a także Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Tuppence Middleton, Tom Burke oraz Charles Dance. Na Netflix od 4 grudnia.



Alice in Borderland | Oficjalny zwiastun | Netflix

Przygotuj się na mrożące krew w żyłach widowisko o hollywoodzkim rozmachu! Serial oryginalny Netflix „Alice in Borderland” będzie dostępny już w czwartek, 10 grudnia. W obsadzie takie gwiazdy jak Kento Yamazaki i Tao Tsuchiya.



Chilling Adventures of Sabrina: część 4

Nazywa się Sabrina Spellman i nic tego nie zmieni. Premiera ostatniej części serialu „Chilling Adventures of Sabrina” już 31 grudnia.



Bogdan Boner: Egzorcysta

Żaden demon nie jest bezpieczny, ponieważ Bogdan Boner, kochający alkohol, samouk egzorcysta do wynajęcia, powraca z bardziej pomysłowymi, obscenicznymi i śmiertelnymi czynami. Bogdan Boner: Egzorcysta na Netfliksie już od 3 grudnia.



Selena

Zanim została królową muzyki Tejano, Selena Quintanilla była tylko młodą dziewczyną z Teksasu z wielkimi marzeniami i jeszcze większym głosem. "Selena" ukazuje jej drogę od drobnych występów po status największej kobiecej latynoskiej artystki w historii. W produkcji zagrają Christian Serratos, Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, Noemí Gonzalez i Seidy López.



Big Mouth: sezon 4

Nowy potwór wkracza do akcji. Nominowany do Emmy serial „Big Mouth” powraca z 4. sezonem już 4 grudnia.



Cicha Noc

Adam (Dawid Ogrodnik), na co dzień pracujący za granicą, w Wigilię Bożego Narodzenia odwiedza swój rodzinny dom na polskiej prowincji. Z początku ukrywa prawdziwy powód tej nieoczekiwanej wizyty, ale wkrótce zaczyna wprowadzać kolejnych krewnych w swoje plany. Szczególną rolę do odegrania w intrydze ma jego ojciec (Arkadiusz Jakubik), brat (Tomasz Ziętek), z którym Adam jest w konflikcie oraz siostra (Maria Dębska) z mężem (Tomasz Schuchardt).



Bracia Sisters - zwiastun

Film Jacques’a Audiarda („Prorok”, „W rytmie serca”) w gwiazdorskiej obsadzie – na ekranie zobaczymy m.in. Joaquina Phoenixa, Jake’a Gyllenhaala, Johna C. Reilly’ego oraz Riza Ahmeda. Reżyser skupia się na eksploracji więzów krwi. Scenariusz powstał na podstawie książki Patricka de Witta.



Emotki. Film

Ukryte za aplikacją, z której korzystamy wysyłając wiadomości, gwarne miasto Tekstopolis to miejsce, w którym mieszkają i pracują Emotki. Każda z nich ma określone zadanie i jedną konkretną emocję, którą wyraża. Każda oprócz Minka – żywiołowej, energetycznej emotki, która potrafi wyrazić wszystkie emocje. Minek przeżywa swą odmienność i za wszelką cenę chce być taki, jak inni, „normalny”. Niestety, wada ta zagraża całemu telefonowi, dlatego Minek łączy siły z najlepszym przyjacielem – „Piątką” i super-hakerką Matrix, by powstrzymać nadchodzącą katastrofę.



Dracula historia nieznana

Film łączy historię autentycznej postaci historycznej - Vlada Palownika, który walczył z Turkami i legendę o wampirze Drakuli (opisaną w powieści Brama Stokera). W filmie bohater będzie wewnętrznie rozdarty – będzie musiał podjąć decyzję, czy gotów jest sprzedać diabłu swoją duszę, jeśli w zamian jego kraj będzie wolny od inwazji tureckiej.



Detektyw Pikachu

Cała historia rozpoczyna się w momencie, kiedy niezrównany prywatny detektyw Harry Goodman znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego 21-letni syn Tim próbuje ustalić, co się wydarzyło. W śledztwie pomaga mu były partner Harry’ego — detektyw Pikachu, przezabawny, dowcipny i uroczy Pokémon, który potrafi wprawić w osłupienie nawet samego siebie. Tim i Pikachu, którzy odkrywają, że są w stanie się ze sobą porozumiewać, łączą siły, aby rozwikłać tajemniczą zagadkę, przeżywając jednocześnie trzymającą w napięciu przygodę.



Jack Reacher: jednym strzałem - zwiastun

W roli głównej Tom Cruise.



Park Jurajski: Obóz kredowy

Przed obozowiczami na Isla Nublar szereg trzymających w napięciu przygód, przeżyć, cudów i intrygujących tajemnic. Odkryj drugą stronę wyspy! – Park Jurajski, Obóz Kredowy – 18 września w Netflix.

Netflix na grudzień. Tytuły oryginalne

ARASHI’sDiaryVoyage: Odcinki 18-20 – bez daty premiery

Świąteczne filmy naszej młodości 01/12/2020

Świąteczne życzenie Angeli 01/12/2020

Natalie Palamides: Nate – A One Man Show 01/01/2020

AriEldjárn: Pardon My Icelandic 02/12/2020

HazelBrugger: Tropical 02/12/2020

Obce światy 02/12/2020

PrivateLives 03/12/2020

Do DoSolSol La LaSol 03/12/2020

Bogdan Boner: Egzorcysta 03/12/2020

Święta, święta i… znowu święta 03/12/2020

Break 03/12/2020

Chico: Małpka złota rączka i świąteczna gorączka 03/12/2020

Big Mouth: Sezon 4 04/12/2020

Selena – serial 04/12/2020

Nie można inaczej 04/12/2020

LeylaEverlasting 04/12/2020

Mank 04/12/2020

Chmara 04/12/2020

Róża Bombaju 04/12/2020

Kapitan Majtas: Mega Odjazdka 04/12/2020

Detention 05/12/2020

Mighty Express: Świąteczna przygoda 05/12/2020

Profesor Iglesias: Część 3 08/12/2020

Emicida: AmarElo – It’sAll For Yesterday 08/12/2020

Dzieciaki straszaki: Potwórni pomocnicy Mikołaja 08/12/2020

Mustang: Duch wolności – Razem po przygody 08/12/2020

Wyspa Róży 09/12/2020

Chirurgiczne cięcie 09/12/2020

Ashley Garcia: Genialna i zakochana: Święta 09/12/2020

Big Show i jego show: Święta 09/12/2020

Alice in Borderlands 10/12/2020

Bałagan, jaki zostawisz 11/12/2020

Bal 11/12/2020

Płótno 11/12/2020

Nasz głos na Broadwayu 11/12/2020

Hilda: Sezon 2 11/12/2020

TinyPrettyThings 14/12/2020

Kalifornijskie Święta 14/12/2020

Miasto Rymowanek: Śpiewaj z nami 14/12/2020

Song Explorer: Część 2 15/12/2020

Jak zepsuć święta: Wesele 16/12/2020

RompanTodo: Historia rocka w Ameryce Łacińskiej 16/12/2020

Anitta: Dziewczyna z Honorio 16/12/2020

Rozpruwacz z Yorkshire 16/12/2020

Facet na święta: Sezon 2 18/12/2020

Sweet Home 18/12/2020

Ma Rainey: Matka bluesa 18/12/2020

London Hughes: To Catch a D*ck 22/12/2020

Tut Tut Autka w Pagórkowie: Sezon 3 22/12/2020

Niebo o północy 23/12/2020

Twoje imię wyryte we mnie 23/12/2020

Bridgertonowie 25/12/2020

Testament babci 25/12/2020

Szybcy I wściekli: Wyścigowi agenci: Sezon 3: Sahara 26/12/2020

Magiczny autobus znów rusza w trasę: Strefy czasowe 26/12/2020

Norweski speed 28/12/2020

Wszyscy moi przyjaciele nie żyją 28/12/2020

Policjanci i złodzieje 28/12/2020

Uczta z resztek 30/12/2020

Równonoc 30/12/2020

Transformers: Wojna o Cybertron – trylogia: Rozdział 2: Wschód Ziemi 30/12/2020

Chilling Adventures of Sabrina: Część 4 31/12/2020

Best of Stand-up 2020 31/12/2020

Netflix na grudzień. Filmy i seriale na licencji

Polot – bez daty premiery

Tarapaty 2 – bez daty premiery

Eurotrip 01/12/2020

Jack Reacher: Jednym strzałem 01/12/2020

Vendetta 01/12/2020

Sługi wojny 01/12/2020

The WalkingDead 01/12/2020

YooHoo na ratunek 01/12/2020

The SpectacularSpider-Man 01/12/2020

X-Men: Season 1 01/12/2020

The Legend of Secret Pass 01/12/2020

Lego Jurassic World: Legenda wyspy Nublar 01/12/2020

Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki 01/12/2020

Rok pierwszy 01/12/2020

Hugo i jego wynalazek 01/12/2020

Super Wings 01/12/2020

Maria Antonina 01/12/2020

Faceci z misją 01/12/2020

Nie ma opcji 01/12/2020

Wolverine: Sezon 1 01/12/2020

The Guest 01/12/2020

Rewanż 01/12/2020

EagleEye 01/12/2020

Wojna światów 01/12/2020

AreYou The One: Sezon 1 01/12/2020

U-Turn 02/12/2020

Topielisko. Klątwa La Llorny 02/12/2020

OnceAgain: Sezon 1 02/12/2020

Mukhsin 03/12/2020

Talentime 03/12/2020

BetweenMaybes 03/12/2020

Must Be… Love 03/12/2020

Rabun 03/12/2020

Sekret: Odważ się marzyć 03/12/2020

Bracia Sisters 04/12/2020

My Only One: Sezon 1 05/12/2020

Królowie Johannesburga 05/12/2020

My FatherisStrange: Sezon 1 05/12/2020

FootFairy 07/12/2020

100 Days My prince 07/12/2020

Son of Sardaar 07/12/2020

Zindagi in Short: Sezon 1 07/12/2020

Faceci z misją 08/12/2020

Andre & hisolivetree 08/12/2020

Kalel, 15 09/12/2020

MasameerClassics 09/12/2020

Mayday 10/12/2020

The WeddindShaman 10/12/2020

She’s the One 10/12/2020

Regiment Diaries 10/12/2020

Grizzy i lemingi 12/12/2020

TIGER & BUNNY 14/12/2020

The Challenge: Sezon 10 15/12/2020

The Legend of Korra: Księga 3 15/12/2020

The Challenge: Sezon 13 15/12/2020

Psi patrol 15/12/2020

1945 15/12/2020

Miśków 2-óch w Nowym Jorku 15/12/2020

The Legend of Korra: Księga 4 15/12/2020

Black Ink Crew New York: Sezon 1 15/12/2020

The Legend of Korra: Księga 1 15/12/2020

Faceci z misją 15/12/2020

The Legend of Korra: Księga 2 15/12/2020

Black Ink Crew: Sezon 2 15/12/2020

Ranczo: Sezony 1-10 16/12/2020

Cicha noc 16/12/2020

Witajcie w Marwen 18/12/2020

Smętarz dla zwierzaków 18/12/2020

My Sassy Girl 20/12/2020

Rhy Nicholson: Live ant the Atheneum 20/12/2020

Faceci z misją 22/12/2020

Timmy i przyjaciele 22/12/2020

Wymazać siebie 22/12/2020

Faceci z misją 22/12/2020

Transformers: Akademia Rescue Bot 23/12/2020

Pokemon Detektyw Pikachu 23/12/2020

Anastacja: Dawno, dawno temu 24/12/2020

Wyznania morderców 25/12/2020

Isa Pa with Feeling 25/12/2020

Mały Singham 30/12/2020

Godzilla: Król powrotów 30/12/2020

Gameboys: Sezon 1 30/12/2020

Plan doskonały 31/12/2020

U-571 31/12/2020

Hulk 31/12/2020

Pan Peabody i Sherman 31/12/2020

Tamte dni, tamte noce 31/12/2020

Tower Heist: Zemsta cieciów 31/12/2020

Agenci bardzo specjalni 31/12/2020

Diabelska plansza Ouija 31/12/2020

Emotki. Film 31/12/2020

Dziennik Bridget Jones 31/12/2020

E. T. 31/12/2020

Dracula: Historia nieznana 31/12/2020

Bracie, gdzie jesteś? 31/12/2020

Wikingowie 31/12/2020

