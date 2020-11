Dziewica w klubie BDSM. Reżyserka „365 dni” zekranizuje słynny amerykański erotyk

Cykl powieści Blanki Lipińskiej o perypetiach seksualnych i życiowych Laury Biel i don Massimo zyskał nad Wisłą ogromną rzeszę czytelników. Autorka poszła za ciosem i postanowiła dopilnować, by zarobić także na filmowej adaptacji swojego „dzieła” . Do realizacji filmu „365 dni” wybrała Barbarę Białowąs. Choć recenzenci zmiażdżyli efekt pracy obu pań, nie przeszkodziło to w osiągnieciu kasowego sukcesu.

Skandal wokół „365 dni”

Dźwignią okazała się platforma streamingowa Netflix, dzięki której film zyskał popularność na całym świecie. I wywołał ogromne kontrowersje, szczególnie na zachodzie. Pojawiały się głosy, że film banalizujący przemoc wobec kobiet i pokazujący wypaczony obraz ofiary napastowania seksualnego powinien zniknąć z oferty Netfliksa. Piosenkarka Duffy, która sama ma za sobą traumatyczne przeżycia, w liście do szefa Netfliksa Reeda Hastingsa pisała, że film „upiększa brutalną rzeczywistość handlu żywym towarem, porwania i gwałtu” . Choć pod petycją o usuniecie „365 dni” z Netfliksa podpisało się około 90 tys. internautów, obraz wciąż jest dostępny i nadal cieszy się dużą oglądalnością.

„Enthrall” Vanessy Fewings

Rozgłos, jaki dała Barbarze Białowąs ekranizacja powieści Blanki Lipińskiej, zapewnił jej kolejne propozycje reżyserskie. Jak podaje portal „Deadline” , Polka ma przenieść na ekran pierwszy tom z liczącej na razie osiem części erotycznej serii „The Enthrall Sessions” autorstwa Vanessy Fewings. W Polsce dostępne są jej początkowe tomy jako trylogia „Świat, którego nie znasz” . Pierwsza, debiutancka część, nosi tytuł „Wyzwanie” .

Bohaterką jest 21-letnia Mia Lauren, dziewica, która za namową przyjaciółki zaczyna pracę jako recepcjonistka w klubie BDSM – Enthrall. O realiach tego miejsca wie na początku niewiele, ale już wkrótce luksusowy klub dla panów staje się areną rozgrywek o jej względy. Na Mię szybko zwracają uwagę dwaj przystojniacy – właściciel klubu, a zarazem eksperymentujący z oryginalnymi technikami seksualnymi psychiatra, i jego przyjaciel. Rozpoczyna się pełna erotyki gra między bohaterami.

Vanessa Fewings o Barbarze Białowąs

Jak podaje „Deadline” , z wyboru reżyserki zadowolona jest sama autorka liczącej obecnie 8 tomów sagi. – Nie mogłabym być bardziej podekscytowana tym, że Barbara Bałowąs wyreżyseruje „Enthrall” . Podzieliła się ze mną swoją wizją tego filmu, i jestem pewna, że fani sagi oszaleją – komentowała cytowana przez branżowy portal Vanessa Fewings.

