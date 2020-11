Roksana Węgiel i Viki Gabor w nietypowym występie na Eurowizji. Fani są zachwyceni

Tegoroczna edycja konkursu Eurowizji dla dorosłych została przeniesiona na następny rok ze względu na pandemię koronawirusa. Widzowie mogli jednak śledzić zmagania młodych wokalistów, których występy wyemitowano podczas niedzielnego konkursu organizowanego w Polsce. Oprócz utworów wykonywanych przez reprezentantów kilkunastu krajów podczas wydarzenia można było usłyszeć także laureatki dwóch poprzednich edycji Eurowizji Junior.

Eurowizja Junior. Roksana Węgiel i Viki Gabor we wspólnym występie

Na scenie pojawiły się Roksana Węgiel i Viki Gabor, które zaśpiewały „Arcade”, czyli przebój Duncala Laurence'a, który zapewnił mu triumf w ubiegłorocznym konkursie Eurowizji. Młodym piosenkarkom towarzyszył hologram holenderskiego gwiazdora, a całość przypadła do gustu komentującym ten występ w serwisie YouTube.

„Najlepszy występ na tej Eurowizji” – napisał jeden z internautów. „Co za moc. Tu możemy zobaczyć jaką moc mają Roksana i Viki. Jest to niesamowite jakie są różne od siebie i tak wspaniałe. Brawo, jestem dumna z was dziewczyny” – czytamy w kolejnym komentarzu. Nie zabrakło także sugestii, że Laurence powinien zaprosić Węgiel i Gabor do Holandii, by wykonać „Arcade” na żywo.

Eurowizja Junior 2020. Kto wygrał?

Ze względu na pandemię koronawirusa tegoroczny konkurs Eurowizji Junior odbywał się w nietypowy sposób. Występy artystów zostały nagrane, a następnie wyemitowane podczas finału, który odbył się w niedzielę 29 listopada o godzinie 17:00. Eurowizję Junior w 2020 roku po raz kolejny organizowała Polska, ze względu na wygraną Viki Gabor w 2019 roku.

Reprezentantka Polski w konkursie została wyłoniona w programie „Szansa na sukces. Eurowizja Junior”. To 10-letnia Alicja Tracz z małej miejscowości Stojeszyn Pierwszy w województwie lubelskim. Dziewczynka zachwyciła widzów i jurorów wykonaniem piosenki „Mam tę moc” oraz utworu przygotowanego na Eurowizję pt. „I’ll Be Standing” – jego autorami są Sara Chmiel-Gromala i Andrzej Gromala „Gromee”.

Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji Junior została Valentina z Francji. Kraj ten zdobył 200 punktów, wygrywając zarówno w głosowaniu jury, jak i tym prowadzonym wśród internautów. Polska znalazła się na 9. miejscu (90 punktów).

