„The Crown” – co było prawdą, a co zostało zmyślone? Kamerdyner księżnej Diany o faktach i mitach z 4. sezonu serialu

Relacje księcia Karola z księżną Dianą



Paul Burrell wyjaśnił w rozmowie z „The Sun”, że mimo kontrowersji związanych z przedstawieniem w serialu relacji Karola z Dianą, produkcja przedstawia realny obraz ich stosunków. – Josh O'Connor gra księcia Karola jako raczej obojętnego, zimnego człowieka. Obawiam się, że właśnie to widziałem za zamkniętymi drzwiami. Był żonaty z prawdopodobnie najpiękniejszą kobietą na świecie. Ale nie dbał o nią i to właśnie pokazuje „The Crown”. Diana powiedziała mi kiedyś: „Gdy wyszłam za mąż myślałam, że mój mąż będzie się o mnie troszczył, będzie mnie wspierał, mobilizował, ale tak nie jest” – wyjaśniał Burrell. – Ludzie, którzy mówią, że „nie jest to oparte na faktach” – cóż – jest to całkiem bliskie prawdy – dodał. – Nieznana wcześniej młoda dziewczyna staje się sławna, podczas gdy Karol nie, a jej popularność przewyższa jego. I to jest cały problem – podkreślił. – Chciałbym umieścić w serialu inną scenę, gdy książę Karol powiedział do Diany, gdy ta schodziła po schodach w pięknej czarno-białej sukni, aby go uszczęśliwić: „Wyglądasz, jakbyś należała do mafii” – opowiedział.



Elżbieta II nie lubiła księżnej Diany?



Według kamerdynera księżnej Diany, prawdą jest, że królowa Elżbieta II za nią nie przepadała. – Nie miały zbyt bliskich relacji. Słyszałem, jak mówiła, że Diana to „taka głupia dziewczyna, która nie zdaje sobie sprawy z tego, że mężczyźni mają romanse”. To dość wymowne, że osoby te akceptowały to, co się dzieje i po prostu to znosiły. Pokazali to dobrze w „The Crown” – powiedział.



Królowa była sama podczas gdy doszło do włamania



Gdy Michael Fagan wkradł się do królowej Elżbiety II była ona w rzeczywistości sama, tak, jak pokazane to zostało w serialu. – Księcia Filipa nie było w pałacu tamtej nocy. Była sama – mówi Burrell. Dodał jednak, że rozmowa między królową a włamywaczem była zupełnie inna. Inny był także wystrój sypialni. – Królowa powiedziała mi, że mocno spała, podczas gdy ktoś wszedł do pokoju. Mówiła, że na początku myślała, że to Peggy przyszła ją obudzić, ale później ktoś usiadł na jej łóżku. Zapaliła lampkę nocną i zobaczyła, że to nieznany jej mężczyzna. Powiedziała, że ściskał w ręku popielniczkę i krwawił. Mówiła: "Chciał porozmawiać o swojej żonie – jakbym mogła pomóc!" – wyjaśnił. – Sypialnia królowej nie jest czerwona i okazała, tak jak ją przedstawili. Jest bardzo skromna. Ma tylko łóżko, dwie szafki nocne i żadnych kwiatów – dodał.



Pierścionek Diany



Jak się okazuje, w przeciwieństwie do tego, co pokazano w serialu „The Crown”, księżna Diana nie wybrała sama swojego pierścionka zaręczynowego. – Byłem tam. Królowa wybrała go razem z księciem Karolem. Poprosiła wcześniej o spotkanie z Jubilerem Koronnym. Przyszedł ze skrzynką z każdym kamieniem, jaki można sobie wyobrazić – powiedział.



Diana walczyła z bulimią



– Zaczęła chorować tuż przed ślubem. Mówiła mi to wszystko. Powiedziała, że miała napad nawet w noc poślubną. Oglądanie tych momentów w serialu jest dla mnie bardzo przykre, musi takie też być dla innych widzów. Tak długo się z tym zmagała. Ten problem istniał przez całe jej życie. Byłem tam, pomagałem jej, bo nie otrzymywała żadnego wsparcia od wewnątrz. Serial dobrze to pokazał – podkreślił.



Królowa i książę Filip sypiają w oddzielnych łóżkach?



– Przedstawili związek królowej i księcia Karola jako zimny. Wcale tak nie jest. Mają swoje pokoje, ale na środku mają także wspólną sypialnię i to z niej korzystają. Zatem pokazanie tego, że królowa jest sama, cały czas w zimnym, nieczułym związku, jest absolutną nieprawdą. Książę Filip uwielbia królową – wyjaśnił były kamerdyner księżnej Diany. Jak mówi, kolejną kwestią, która się nie zgadza są piżamy królowej. – To elegancko ubrana kobieta, która do łóżka zakładała różowy, powiewający jedwab – dodał.



Przezwiska



Według Burrella, prawdą jest, że Karol i Camilla nazywali się Fred i Galdys. – Słyszałem też kiedyś, jak księżniczka Anna wołała do Karola „Kłapouchy” z powodu jego odstających uszy – przekazał. Jak wyjaśnił, serial pominął jednak to, że Karol nazywał królową „kapustą”.



Królowa nie lubiła Thatcher?



Burrell mówi, że nieprawdą jest to, że królowa Elżbieta II nie lubiła Margaret Thatcher. Wyjaśnił, że podczas pierwszej audiencji premier u jej wysokości, Elżbieta II zapytała go, jaki kolor ma na sobie Thatcher. – Odpowiedziałem, że ona ubiera się na niebiesko, a ona: „Ojej. Ubrałam się też na niebiesko. Lepiej pójdę się przebrać”. Więc poszła zamienić kolor na czerwony – wyjaśnił. Thatcher, według Burrella, miała ogromny szacunek do królowej, a jej „dygnięcie” było najniższym ze wszystkich. – Członkowie rodziny królewskiej żartowali między soną, że pewnego dnia będzie ona na tyle słaba, że nie będzie w stanie wstać – mówił. – Nie prowadziły ze sobą wojny, ale nikt nie wie, co działo się za zamkniętymi drzwiami, bo spotkania są prywatne – podkreślił.

4. sezon serialu „The Crown”

Lata 70. XX wieku zbliżają się ku końcowi. Królowa Elżbieta (Olivia Colman) i pozostali członkowie jej rodziny próbują znaleźć odpowiednią kandydatkę na pannę młodą dla księcia Karola (Josh O'Connor), który mimo ukończenia 30 lat nadal pozostaje nieżonaty. Sprawa jest najwyższej wagi — chodzi o zabezpieczenie linii sukcesji do tronu. Z kolei Brytyjczycy zaczynają odczuwać skutki kontrowersyjnej polityki prowadzonej przez Margaret Thatcher (Gillian Anderson). Chłodne stosunki między królową a pierwszą kobietą premierem w historii kraju stają się jeszcze bardziej napięte, gdy Thatcher wciąga monarchię w wojnę o Falklandy-Malwiny, wywołując tym samym tarcia we Wspólnocie Narodów. Karol wdaje się w bajkowy romans z młodą lady Dianą Spencer (Emma Corrin), co pokrzepia serca zmęczonych trudami życia Brytyjczyków. Tymczasem za pałacowymi bramami zaczynają się ujawniać coraz większe podziały.

Gdzie oglądać serial „The Crown” ?

Wszystkie cztery sezony serialu „The Crown” dostępne są na platformie streamingowej Netflix. Najnowszy sezon oglądać możemy od niedzieli 15 listopada.

