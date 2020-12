Jeszcze więcej nowości od HBO GO w grudniu. Co obejrzymy? Pełna lista

Miesiąc rozpocznie się od premiery dwóch seriali, które skupiają się związkach międzyludzkich. Pierwszym z nich jest oparty na bestsellerowej powieści Sally Rooney serial „Normalni ludzie”. Drugim tytułem będzie natomiast serialowa komedia romantyczna, nawiązująca do hitu filmowego z lat 90., „Cztery wesela i pogrzeb”. Inną nowością miesiąca będzie też kolejny sezon serialu kryminalnego „Gwiazda szeryfa”. Fanów serialu „Euforia”, którzy nie mogą doczekać się kolejnego sezonu, na pewno ucieszy odcinek specjalny tej produkcji z Zendayą ponownie w roli głównej.

Grudzień w HBO GO upłynie także pod znakiem Jamesa Bonda. Do serwisu zostanie dodana kolekcja wszystkich filmów o agencie 007, dzięki czemu jego fani będą mogli wrócić do każdego tytułu i każdej kreacji bondowskiej.

To jednak nie wszystkie nowości, które czekają na użytkowników HBO GO w nadchodzącym miesiącu. Dla miłośników komedii przygotowana została m.in. premiera nowego filmu HBO Max z Meryl Streep w roli głównej i w reżyserii Stevena Soderbergha pt. „Niech gadają”. Dla fanów Nicole Kidman, którzy po ostatnim odcinku serialu „Od nowa” będą mieć niedosyt aktorki na ekranie, zaplanowana została premiera filmu „Szczygieł”. Jest to ekranizacja bestsellerowej powieści Donny Tartt i opowiada o młodym chłopaku, który musi poradzić sobie z tragedią, jaką jest utrata matki.

Cała lista nowości na HBO GO w grudniu

„Niech gadają” – premiera 10 grudnia



Wyreżyserowana przez Stevena Soderbergha produkcja HBO MAX, historia znanej autorki, która wyrusza w podróż z przyjaciółmi, aby się zabawić i wyleczyć stare rany. Meryl Streep w głównej roli.



„Sokół z Masłem Orzechowym” – premiera 20 grudnia



Chłopak z zespołem Downa postanawia uciec z domu opieki i zacząć spełniać swoje marzenia. Shia LaBeouf, Zack Gottsagen oraz Dakota Johnson w rolach głównych.



„Królowie Charm City” – premiera 5 grudnia



Czternastolatek marzy, aby zostać członkiem grupy motocyklistów, którzy rządzą latem na ulicach. Nagroda Specjalna Jury na Festiwalu Kina Niezależnego Sundance.



„Axios” sezon 3. – premiera odcinka finałowego 14 grudnia



Trzeci sezonu serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat.



„Bóg płodności” – premiera 3 grudnia



Film dokumentalny HBO przedstawiający historię lekarza, który przez ponad 30 lat potajemnie używał własnej spermy do inseminacji swoich pacjentek mających problemy z zajściem w ciążę.



„Wąż z Alabamy” – premiera 10 grudnia



Dokument przywołujący sprawę zielonoświątkowego pastora, który został oskarżony o próbę zabójstwa swojej żony przy użyciu grzechotnika.



„Witamy w Czeczenii” – premiera 3 grudnia

Wstrząsający dokument HBO o grupie aktywistów, którzy ryzykują życiem, próbując przeciwstawić się trwającym prześladowaniom przedstawicieli społeczności LGBTQ w Czeczenii.



„Ziemia niczyja” – premiera pierwszego odcinka 3 grudnia, kolejne w czwartki

Młody Francuz łączy siły z jednostką kurdyjskich bojowniczek i podróżuje po ogarniętej wojną Syrii w poszukiwaniu swojej siostry.



„Hiszpańska księżniczka” sezon 2. – premiera pierwszego odcinka 5 grudnia, kolejne w soboty

Drugi sezon serialu o życiu Katarzyny Aragońskiej, pierwszej żony Henryka VIII Tudora.



„Euforia”, odcinek specjalny – premiera 7 grudnia

Pierwszy z dwóch odcinków specjalnych wyróżnionego trzema nagrodami Emmy serialu HBO.



„Szczygieł” – premiera 6 grudnia

Theodore Decker ma 13 lat, kiedy jego matka ginie w zamachu terrorystycznym w Metropolitan Museum of Art. Zdezorientowany tą tragedią kradnie z muzeum bezcenne dzieło sztuki znane jako „Szczygieł”. Ekranizacja bestsellerowej powieści Donny Tartt z Nicole Kidman w jednej z głównych ról.



„Transhood” – premiera 10 grudnia

Dokument HBO przedstawiający życie i dorastanie czworga transpłciowych dzieci z Kansas City. Twórcy filmu towarzyszyli młodym bohaterom i ich rodzinom przez pięć lat, skupiając się na ich indywidualnych doświadczeniach.



„Morderstwo w Madison”, odc. 1 i 2 – premiera pierwszych dwóch odcinków 10 grudnia

Dokument o trudnej podróży i poszukiwaniach młodego mężczyzny zdeterminowanego, by dotrzeć do szczegółów dotyczących morderstwa jego matki.



„Jedyny i niepowtarzalny Ivan” – premiera 13 grudnia

Żyjący w centrum handlowym goryl nagle zaczyna kwestionować swoje dotychczasowe życie. Animacja dla całej rodziny.



„Normalni ludzie” – premiera pierwszego odcinka 14 grudnia

Współczesna historia miłosna podążająca śladami Marianne i Connella – dwojga młodych ludzi, którzy nieustająco krążą wokół siebie, odkrywając jak skomplikowana potrafi być młodzieńcza miłość.



„Stewardesa” – premiera pierwszego odcinka 14 grudnia

Pełen czarnego humoru serialowy thriller o stewardesie, której całe życie wywraca się do góry nogami za sprawą jednej nocy. Kaley Cuoco w głównej roli.



„Crazy, Not Insane” – premiera 17 grudnia

Film dokumentalny HBO wyreżyserowany przez zdobywcę Oscara Alexa Gibneya. Przedstawia dorobek naukowy dr Dorothy Otnow Lewis, która poświęciła całą swoją karierę badaniu morderców i szukaniu odpowiedzi na pytanie „dlaczego zabijamy?”.



„Policja i rasizm” – premiera 18 grudnia

Niedoświadczona policjantka jest świadkiem morderstwa młodego handlarza narkotyków popełnionego przez skorumpowanych gliniarzy.



„Druga poprawka” – premiera 18 grudnia

Ryan Phillippe jako agent specjalny, który musi uratować syna i jego przyjaciółkę z opresji.



„Na noże” – premiera 20 grudnia

Daniel Craig jako detektyw badający sprawę śmierci bogatego pisarza. Nominacja do Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny.



„Maria, królowa Rumunii” – premiera 20 grudnia

Opowieść o rumuńskiej królowej i jej walce o interesy kraju podczas konferencji pokojowej kończącej I wojnę światową.



„Uziemieni na Gwiazdkę” – premiera 23 grudnia

Śnieżna burza sprawia, że niepałająca do siebie sympatią dwójka pilotów musi spędzić ze sobą przedświąteczny tydzień.



„Gwiazdka reporterki” – premiera 24 grudnia

Ambitna dziennikarka zatrudnia się w domu towarowym, aby odkryć prawdziwą magię świąt.



„Midway” – premiera 27 grudnia

Amerykańscy żołnierze próbują powstrzymać ekspansję Japonii na Pacyfiku i odwrócić losy II wojny światowej.



„Cztery wesela i pogrzeb” – premiera całego sezonu w Sylwestra

Czworo przyjaciół z Ameryki spotyka się po kilku latach na weselu w Londynie. Po niespodziewanej wolcie przed ołtarzem, życie wszystkich bohaterów zmienia się diametralnie. Serial komediowy nawiązujący do hitu filmowego z lat 90.

James Bond na na HBO GO w grudniu

„Spectre” (2015)



James Bond stara się odkryć prawdę dotyczącą złowrogiej organizacji WIDMO. Tymczasem w Londynie M toczy polityczną batalię o przyszłość MI6.

Reżyseria: Sam Mendes; Obsada: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Monica Bellucci, Ben Wishaw, Naomie Harris.



„Skyfall” (2012)



Lojalność agenta 007 wobec M zostaje wystawiona na próbę po ataku na siedzibę MI6 i kradzieży tajnych danych. Trop wiedzie do osoby z przeszłości szefowej brytyjskiego wywiadu.

Reżyseria: Sam Mendes; Obsada: Daniel Craig, Judi Dench, Ralph Fiennes, Javier Bardem, Naomie Harris, Bérénice Marlohe, Ben Whishaw.



„Quantum of Solace” (2008)



James Bond tropi tajemniczą organizację, która stoi za śmiercią jego ukochanej. Ślad prowadzi do mającego powiązania w CIA i brytyjskim rządzie biznesmena Dominica Greene'a.

Reżyseria: Marc Forster; Obsada: Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench, Giancarlo Giannini, Gemma Arterton, Jeffrey Wright.



„Casino Royale” (2006)

Po otrzymaniu statusu agenta 00 James Bond dostaje pierwsze ważne zadanie, w którym pomóc ma mu piękna Vesper Lynd. Jego przeciwnikiem jest bankier terrorystów Le Chiffre.

Reżyseria: Martin Campbell; Obsada: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey Wright.



„Śmierć nadejdzie jutro” (2002)



Agent 007 musi odzyskać zaufanie przełożonych i odnaleźć zdrajcę w szeregach MI6.

Reżyseria: Lee Tamahori; Obsada: Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens, Rosamund Pike, Rick Yune, John Cleese, Judi Dench



„Świat to za mało” (1999)



W siedzibie MI6 wybucha bomba, zabijając magnata naftowego. M wysyła agenta 007 do Azerbejdżanu, by chronił spadkobierczynię majątku biznesmena - Elektrę King.

Reżyseria: Michael Apted; Obsada: Pierce Brosnan, Sophie Marceau, Robert, Carlyle, Denise Richards, Judi Dench, John Cleese.



„Jutro nie umiera nigdy”



Szalony magnat medialny Elliot Carver chce wywołać wojnę między Wielką Brytanią a Chinami, tylko agent James Bond może go powstrzymać.

Reżyseria: Roger Spottiswoode; Obsada: Pierce Brosnan, Johnathan Pryce, Michelle Yeoh, Teri Hatcher, Ricky Jay, Götz Otto, Joe Don Baker, Judi Dench.



„GoldenEye” (1995)



Programistka Natalia jest świadkiem kradzieży systemu GoldenEye, który kontroluje rosyjskie satelity nuklearne. Agent 007 dostaje zadanie odzyskania urządzenia.

Reżyseria: Martin Campbell; Obsada: Pierce Brosnan, Sean Bean, Izabella Scorupco, Famke Janssen, Joe Don Baker, Judi Dench.



„Licencja na zabijanie” (1989)



Przyjaciel Jamesa Bonda zostaje porwany i poważnie zraniony. Agent poprzysięga zemstę, zrywając z dotychczasową rolą.

Reżyseria: John Glen; Obsada: Timothy Dalton, Carey Lowell, Robert Davi, Talisa Soto, Frank McRae, David Hedison.



„W obliczu śmierci” (1987)



Agent 007 jedzie do Bratysławy celem ochrony radzieckiego generała Koskowa. Gdy przekonuje się o jego prawdziwych planach, podejmuje z nim niebezpieczną grę.

Reżyseria: John Glen; Obsada: Timothy Dalton, Andreas Wisnewski, Art Malik, Caroline Bliss, Desmond Llewelyn, Geoffrey Keen, Jeroen Krabbé, Joe Don Baker.



„Zabójczy widok” (1985)



Agent 007 musi zmierzyć się z Maxem Zorinem - efektem nazistowskich eksperymentów genetycznych.

Reżyseria: John Glen; Obsada: Roger Moore, Christopher Walken, Tanya Roberts, Grace Jones, Patrick Macnee, Patrick Buchau, Desmond Llewelyn, Lois Maxwell.



„Nigdy nie mów nigdy” (1983)



James Bond (Sean Connery) to numer jeden brytyjskiej Tajnej Służby. Genialna intuicja, odwaga i doskonałe wyszkolenie sprawiają, że misje swe kończy sukcesem. Tym czasem ma powstrzymać operację terrorystyczną prowadzoną przez swego wieloletniego wroga Ernsta Blofelda (Max von Sydow). Trop prowadzi z Anglii na Bahamy i do południowej Francji. Śladem Bonda podąża płatny morderca - piękna i uwodzicielska Fatima (Barbara Carrera). Na swej drodze James spotyka groźnego Largo (Klaus Maria Brandauer) i jego tajemniczą kochankę - pełną wdzięku Domino (Kim Basinger), która szybko ulega czarowi przystojnego agenta. Przy pomocy swojego amerykańskiego przyjaciela Felixa (Bernie Casey), James Bond doprowadza akcję do dramatycznego zakończenia.

Reżyseria: Irvin Kershner; Obsada: Sean Connery, Klaus Maria Brandauer, Max von Sydow, Barbara Carrera, Kim Basinger, Rowan Atkinson.



„Ośmiorniczka”



James Bond poszukuje zabójcy agenta 009. Śledztwo prowadzi go do mieszkającej w Indiach tajemniczej kobiety nazywanej ''Ośmiorniczką".

Reżyseria: John Glen; Obsada: Roger Moore, Maud Adams, Louis Jourdan, Kristina Wayborn, Kabir Bedi, Steven Berkoff.



„Tylko dla twoich oczu” (1981)



Agent 007 musi odnaleźć sprzęt umożliwiający kontrolę nad atomowymi okrętami podwodnymi.

Reżyseria: John Glen; Obsada: Roger Moore, Carole Bouquet, Chaim Topol, Julian Glover, Lynn-Holly Johnson, Cassandra Harris.



„Moonraker” (1979)



Agent 007 dostaje zadanie zbadania okoliczności zaginięcia promu kosmicznego, który Wielka Brytania wypożyczyła od milionera Hugo Draxa.

Reżyseria: Lewis Gilbert; Obsada: Roger Moore, Lois Chiles, Michael Lonsdale, Richard Kiel, Corinne Cléry, Bernard Lee, Geoffrey Keen.



„Szpieg, który mnie kochał” (1977)



James Bond bada sprawę tajemniczych zaginięć okrętów podwodnych, które posiadają na pokładzie pociski atomowe.

Reżyseria: Lewis Gilbert; Obsada: Roger Moore, Barbara Bach, Curd Jürgens, Richard Kiel, Caroline Munro, Walter Gotell, Geoffrey Keen.



„Człowiek ze złotym pistoletem”



Do MI6 wysłany zostaje złoty pocisk z wygrawerowanym napisem 007. W ten sposób James Bond dowiaduje się, że jest celem największego płatnego mordercy na świecie.

Reżyseria: Guy Hamilton; Obsada: Roger Moore, Christopher Lee, Britt Ekland, Maud Adams, Hervé Villechaize, Clifton James, Richard Loo, Soon-tek Oh.



„Żyj i pozwól umrzeć”



Agent 007 ma wyjaśnić sprawę śmierci kolegów. Podejrzanym jest Mr Big, przestępca powiązany z handlem heroiną i kultem voodoo.

Reżyseria: Guy Hamilton; Obsada: Roger Moore, Yaphet Kotto, Jane Seymour, Clifton James, Julius Harris, Geoffrey Holder, David Hedison, Gloria Hendry.



„Diamenty są wieczne” (1971)



Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.

Reżyseria: Guy Hamilton; Obsada: Sean Connery, Jill St. John, Charles Gray, Lana Wood, Bruce Cabot, Jimmy Dean, Lois Maxwell.



„W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości” (1969)



Portugalia. Agent 007 ratuje córkę bossa potężnego syndykatu przestępczego, który ma informacje dotyczące lokalizacji szefa organizacji WIDMO - Blofelda.

Reżyseria: Peter R. Hunt; Obsada: George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas, Gabriele Ferzetti, Ilse Steppat, Lois Maxwell, George Baker, Bernard Lee.



„Żyje się tylko dwa razy” (1967)



Agent 007 musi zbadać, kto jest odpowiedzialny za tajemnicze zniknięcia kapsuł kosmicznych, aby zapobiec wybuchowi III wojny światowej.

Reżyseria: Lewis Gilbert; Obsada: Sean Connery, Akiko Wakizashi, Mie Hama, Teru Shimada, Karin Dor, Donald Pleasence, Bernard Lee a Lois Maxwell.



„Casino Royale” (1967)



James Bond wraca z emerytury, by powstrzymać niebezpieczną organizację przestępczą.

Reżyseria: Ken Hughes, John Huston, Joseph McGrath, Robert Parrish, Richard Talmadge, Val Guest; Obsada: David Niven, Peter Sellers, Ursula Andress, Orson Welles, Joanna Pettet, Woody Allen, Deborah Kerr, John Huston, Jean-Paul Belmondo, and Jacqueline Bisset.



„Operacja Piorun”



Organizacja WIDMO kradnie głowice atomowe NATO dla okupu, grożąc ich zdetonowaniem. Agent 007 dostaje zadanie powstrzymania syndykatu.

Reżyseria: Terence Young; Obsada: Sean Connery, Claudine Auger, Adolfo Celi, Luciana Paluzzi, Rik Van Nutter, Guy Doleman, Martine Beswick, Molly Peters.



„Goldfinger” (1964)



Agent 007 mierzy się z multimilionerem Aurikiem Goldfingerem, który chce obrabować Fort Knox.

Reżyseria: Guy Hamilton; Obsada: Sean Connery, Gert Fröbe, Shirley Eaton, Harold Sakata, Honor Blackman, Tania Mallet, Bernard Lee.



„Pozdrowienia z Rosji” (1963)



Agent 007 musi powstrzymać organizację WIDMO, która chce przejąć kontrolę nad Lektorem - radziecką maszyną dekodującą wszelkie szyfry.

Reżyseria: Terence Young; Obsada: Sean Connery, Daniela Bianchi, Pedro Armendáriz, Lotte Lenya, Robert Shaw, Bernard Lee.



„Dr. No” (1962)



Agent 007 wyrusza na Jamajkę, aby wyjaśnić morderstwo jednego z tajniaków brytyjskiego wywiadu. Dociera do siedziby tajemniczego doktora No.

Reżyseria: Terence Young; Obsada: Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman, Jack Lord, Bernard Lee, Anthony Dawson.Czytaj też:

