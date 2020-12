HBO GO. Co nowego dla najmłodszych w grudniu? Lista bajek

W serwisie pojawią się m.in. przygody grupy detektywów i ich czworonożnego przyjaciela Scooby'ego-Doo w serialu „Scooby Doo i... zgadnij kto?” oraz kolejna produkcja z Tomem i Jerrym w rolach głównych. Dzieci, które kibicują przygodom dziesięcioletniego Bena, posiadającego tajemniczy kosmiczny zegarek, poznają jego kolejne przygody w nowych odcinkach czwartego sezonu serialu „Ben 10”, a także w filmie pełnometrażowym „Ben 10 kontra wszechświat: Film”. Inną nowością dla najmłodszych będzie też filmowa wersja popularnego brytyjskiego serialu „Baranek Shaun Film. Farmageddon”.

„Znajdź mnie w Paryżu”, sezon 3. – premiera 2 grudnia



Trzeci sezon serialu o ambitnej baletnicy nie z tej epoki.



„Pat i świat”, sezon 2. – premiera 4 grudnia



Drugi sezon serialu animowanego o niewielkich rozmiarów i figlarnego usposobienia piesku, który zawsze rusza na ratunek swoim przyjaciołom.



„Mistrz Krecio i królewskie zaproszenie” – premiera 4 grudnia



Film animowany o uroczym, pozytywnie nastawionym do życia krecie, który mieszka głęboko pod ziemią w Krecim Mieście. Pewnego dnia zostaje strażnikiem Mistycznego Podręcznika Magii.



„Leniuchowo” – premiera 11 grudnia



Serial animowany o małej dziewczynce, która postanawia zaktywizować mieszkańców miasteczka Leniuchowo.



„Tom i Jerry Show” – premiera 18 grudnia



Serial animowany, w którym odwieczni rywale znów zmierzą się na ekranie. Razem z Tomem i Jerrym odkryjecie nowe, fantastyczne miejsca, jak chatka czarownicy czy laboratorium zwariowanego naukowca.



„Scooby Doo i... zgadnij kto?”, sezon 2. – premiera 11 grudnia



Przygody grupy detektywów i ich czworonożnego przyjaciela Scooby'ego-Doo.



„Ben 10”, sezon 4. – premiera: 25 grudnia, odc. 21-34



Kolejne odcinki czwartego sezonu serialu animowanego o dziesięcioletnim Benie, który odkrywa tajemniczy kosmiczny zegarek – Omnitrix – dzięki któremu zyskuje moc przemieniania się w dziesięciu niesamowitych kosmitów.



„Ben 10 kontra wszechświat: Film” – premiera 25 grudnia



Animowany film pełnometrażowy; kiedy Vilgax powraca, aby zemścić się na Tennysonach i podbić Ziemię, Ben musi polecieć w kosmos, aby zapobiec katastrofie.



„Baranek Shaun Film. Farmageddon” – premiera 26 grudnia

Baranek Shaun musi pomóc przybyszce z odległej galaktyki. Filmowa wersja popularnego brytyjskiego serialu.



„Batman: Hush” – premiera 13 grudnia

Nowy złoczyńca znany jako Hush zrobi wszystko, aby dopaść Batmana.



„DCU Legion samobójców: Piekielna misja” – premiera 12 grudnia

Tajny zespół złoczyńców Task Force X otrzymuje misję odzyskania mistycznego obiektu. Czytaj też:

